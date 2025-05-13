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黨中央下令抄名冊？國民黨批超譯故事 執政黨只為搜索在野黨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中央黨部天天嚴陣以待檢調登門。記者王寓中／攝影
國民黨中央黨部天天嚴陣以待檢調登門。記者王寓中／攝影

台南地檢署日前起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，起訴書中提及是國民黨中央組發會組織部主任徐孟正聯繫要求罷免、莊占魁下令抄寫。國民黨批評，檢調機關配合執政黨清算在野，押人取供、只為羅織罪名、惡意炒作，已嚴重傷害司法公信力與台灣民主根基。

國民黨表示，檢調在賴清德上任後，「小案大辦」的荒謬行動，不惜大動作搜索在野黨部，目的就是要押人取供、製造寒蟬效應。這種做法早已偏離正常司法程序，形同將國家機器淪為政治清算的打手，令人痛心。

國民黨指出，根據最新民調結果，近五成民眾認為目前的司法只針對國民黨辦案，缺乏公平性；更有超過半數民眾認同「賴清德總統上任一年便不斷動用司法手段對付黨內外反對者，台灣民主正面臨重大威脅」的說法。這不是在野政黨的主觀批判，而是全體社會的共同警覺。

國民黨表示，民主社會容許政黨競爭與多元聲音，絕不容許執政黨以司法打壓異己，有心人士更不必炒作起訴書、超譯故事只為全面搜索在野黨中央。呼籲司法體系，未來應秉持「法律之前人人平等、毋枉毋縱」的精神，公平審理本案，勿讓政治力繼續汙染司法、傷害民意信任。

國家機器 國民黨 罷免 賴清德

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