遭施壓？高雄雙罷劫總部解散 朱磊不接受：罷劫不會停　　

大罷免潮延燒，不過高雄雙罷劫總部傳內鬨，徐尚賢父親徐國祥今以幹事長身分聲明解除雙罷劫總幹事朱磊職務、解散總部，回復為高雄民團聯合總部；對此，朱磊表示不接受、不承認，強調雙罷劫不會停下腳步，將續收罷免連署，預計月底送件。

高雄雙罷劫總部負責人徐尚賢羈押中，徐父徐國祥今天召開記者會，除了將他自己幹事長一職解職，同時宣布總幹事朱磊解職、總部解散，現在鳳山區中山路辦公地址回復為民團聯合總部。

徐國祥表示，罷劫總部下轄雙罷案，當初基於相同理念、奮鬥目標資源整合、人力併用，才將雙罷合而為一，並借用民團總部辦公室，徐尚賢因案羈押在看守所，無法得知雙罷劫狀況，他今以法定代理人身分宣布解散總部，並回復正名為罷免許智傑、罷免黃捷團體，負責領銜人分別為朱磊及黃晃枝。

「此時選擇的退卻，實際上是為了保全」徐國祥說，面對國家機器嚴重打壓，甚至傳出有人要對總部展開不定時騷擾破壞，為了避免傷及民團無辜志工，無奈才做出這個決定，他也提到徐媽度過傷心母親節，說到數度哽咽。

朱磊澄清，徐國祥在罷團沒有任何角色，既不是罷免發起人、召集人、發言人，也沒有任何職務在身，無權為罷團做決定「徐父自稱幹事長，我也是第一次聽說」。

朱磊表示，徐國祥聲稱是徐尚賢法定代理人，可以代為做出解散總部決定，但徐尚賢是年滿20歲的成年人，也沒看到任何律師授權徐父代理做決定的文件，對徐父突如其來的行動，讓他感到意外、也很震驚。

朱磊說，徐父接到3次傳票、被約談後，態度大轉變，與北部罷綠領銜人遭調查，媽媽跳出來喊話不謀而合，施壓套路不言可喻，現在雙罷劫已快達二階門檻，近來有人遊說他放棄罷免行動，他痛批執政黨使出各種奧步和壓力，但雙罷劫不會停下腳步，絕不退讓、示弱。