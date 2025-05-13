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桃園罷團爆內訌「金流不清」 牛煦庭嗆詐騙集團

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片

外傳罷免國民黨立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒爭議頻傳，導致罷團分裂。國民黨立委牛煦庭說，罷免團體屢聲稱這是公民運動，但愈來愈多證據證實，這是一場為爭權奪利的政治鬥爭。掛宗教羊頭賣政治狗肉，沒有違法募款的問題嗎？司法是否應該主動介入偵查？

鏡週刊今報導指出，桃園6個罷團在第一階段連署時互相支援，3月中旬進入第二階連署高原期，罷免藍委牛煦庭的桃一選區罷團收件進度不算樂觀，除志工人數銳減、罷免領銜人募款更浮現疑慮，金流問題讓原「桃園六結義」漸行漸遠。

牛煦庭今在立法院受訪指出，這些精彩的故事，周刊選在連署送出之後披露內幕細節，顯然經過精心策畫，是為了搶功？切割？還是布局2026？不要忘了，連署書都是個資，在不同人團體手上流來流去、統統看光光。

外傳有桃園市民進黨籍議員下跪要保護連署書，牛煦庭質疑，神隱的議員功勳卓著，到底是誰，應該光明正大站出來接受表揚，畢竟可以毫無是非、黑箱喬事，真是大局為重、表現傑出。

牛煦庭表示，罷免的募款屢傳爭議，面對對手又是教會、又是六區聯合的複合式資源轟炸，他們自稱公民團體，領銜人陳曉煒是否應該以高道德標準自我要求，公開相關的支出和金流，以昭公信？還是要繼續逃避責任，放任款項流向不明、公私不分？

牛煦庭說，公益勸募條例、政治獻金法有規定募款的條件，掛宗教羊頭賣政治狗肉，沒有違法募款的問題嗎？司法是否應該主動介入偵查？

牛煦庭說，他很少爆料、也很少攻擊對手私德，之前要求公開辯論，也公開承諾在辯論的場合，不會去談私德問題。邀請仍然有效，如果陳曉煒還希望這場對決回歸正常，請不要逃避這場罷免的主軸，出來公開辯論，不要再躲。「否則，你們統統是亂法謀私、獐頭鼠目的詐騙集團。」他會繼續光明磊落、按照節奏，和桃園第一選區的鄉親一起讓理性戰勝仇恨、真相戰勝謠言。

罷免

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