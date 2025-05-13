盧秀燕選不選黨主席？黃健豪：罷免投票前不適合表態

大罷免潮來勢洶洶，外傳台中市長盧秀燕不排除在罷藍投票前，表態參選黨主席。不過，國民黨立委黃健豪說，盧參選與否，不適合在這時候表態，待罷免結果塵埃落定後再說；他也認為，各方對盧勸進有期待才會希望投票前宣布，但這並非盧的意思。

黃健豪去年受訪時說，曾當面建議盧秀燕不需要參選主席，他認為不當黨主席，也不影響盧秀燕參選總統，只要盧秀燕有意願，他當然會全力支持。

黃健豪今接受「POP撞新聞」廣播專訪時指出，盧秀燕未表態參選有很多原因，可能是時間還沒到，但先前她受訪時表示「考慮中」，這個變動過程不是主觀意識，而是客觀形勢改變造成的狀況。

黃健豪認為，盧秀燕最近似乎轉向成，如果一些原因可以解決，她可以考慮選，這可能涉及到大罷免和朝野對立的情勢，思考排序和邏輯和去年不太一樣。盧是中性溫和的政治人物，關鍵時刻該表態她會表態，就像開放萊豬和對司法就曾表達強烈意見，現在朝野對立情況這麼嚴重，需要有這樣的政治人物出來講講話。

黃健豪說，盧秀燕參選與否，不適合在這個時候表態，各方勸進對盧秀燕有期待，才會希望在罷免第三階段投票前宣布，但這是單方面的說法，他認為不是盧的意思，「罷免結束前，應該不會提及黨主席選舉的事，談這個會讓議題失焦。」

主持人黃暐瀚追問，罷免結果若黨主席朱立倫都守住，盧秀燕是否還會出來參選？黃健豪表示，中間卡了罷免，讓很多事會有變數，一定等投票完才能知道後續怎麼決定。

對於罷免態勢，黃健豪認為，台中市政治文化不太一樣，就像山、海、屯、市區選情完全不同，熱戰一直以來都會在市區，傳統縣區相對就不容易通過罷免；因此，藍委包括江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔，甚至連綠委蔡其昌、何欣純的選區，要通過罷免都有難度。

黃健豪說，他和廖偉翔、羅廷瑋選區都比較偏都會區，鄰里關係和地方連結沒那麼強，政黨意識才會比較有機會出來，所以都要全力防守。他有信心可以守下這一席，也會繼續催出更多不同意罷免票。