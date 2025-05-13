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罷團爆募款爭議 牛煦庭批亂法謀私：司法應偵查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
罷免國民黨立委牛煦庭的領銜人、牧師陳曉煒遭爆募款爭議，牛煦庭（圖）今諷刺，罷團屢屢聲稱是公民運動，實卻為爭權奪利的政治鬥爭。圖／牛煦庭辦公室提供
罷免國民黨立委牛煦庭的領銜人、牧師陳曉煒遭爆募款爭議，牛煦庭（圖）今諷刺，罷團屢屢聲稱是公民運動，實卻為爭權奪利的政治鬥爭。圖／牛煦庭辦公室提供

鏡週刊報導，罷免國民黨立委牛煦庭的領銜人、牧師陳曉煒私下頻傳募款爭議，罷團更分裂2派互爭主導權。牛煦庭今諷刺，罷團屢屢聲稱是公民運動，實卻為爭權奪利的政治鬥爭，究竟有無違法募款，司法應該主動介入偵查，也再呼籲陳出來公開辯論，不要躲。

周刊今報導，陳曉煒在二階連署期間，一度欲宣布將帳戶信託、公布帳戶，呼籲各界捐款，結果遭會計師以違反政治獻金法、「不想成為下一個端木正」為由拒絕。爆出募款疑慮後，多名志工另起爐灶獨立運作，為爭主導權，陳曉煒還率人到龜山連署站搶奪連署書，因現場一名女議員雙膝跪地求收手，陳一行人才作罷。

牛煦庭表示，這些精彩的故事，周刊選在連署送出後才披露內幕細節，顯然經過精心策畫，是為了搶功、切割、還是布局2026？他要提醒大家不要忘了，連署書都是個資，在不同人團體手上，流來流去、通通看光光。

牛煦庭也諷刺，某議員下跪護連署，神隱議員功勳卓著，到底是誰，應該光明正大站出來接受表揚，畢竟可以毫無是非、黑箱喬事，真是大局為重、表現傑出。

牛煦庭說，罷免募款屢傳爭議，對手是教會、又是六區聯合的複合式資源轟炸，他們自稱公民團體，陳曉煒是否應該以高道德標準自我要求，公開相關的支出和金流，以昭公信？還是要繼續逃避責任，放任款項流向不明、公私不分？公益勸募條例、政治獻金法有規定募款的條件，掛宗教羊頭賣政治狗肉，沒有違法募款的問題嗎？司法是否應該主動介入偵查？

牛煦庭表示，從政以來自奉嚴謹，「勇敢」「厚道」是家訓，他很少爆料，也很少攻擊對手私德，之前要求公開辯論，也公開承諾在辯論的場合，不會去談私德問題，辯論邀請仍然有效，如果陳曉煒還希望這場對決回歸正常，請不要逃避這場罷免的主軸，出來公開辯論，不要再躲，「否則你們通通是亂法謀私、獐頭鼠目的詐騙集團。」

罷免

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