基隆罷團：絕沛未來力阻謝國樑連任 謝：尊重論述

推動罷免基隆市立委林沛祥的領銜人陳青逸今天表示，志工遭人恐嚇，對方還動手阻撓，號召民眾以罷免林沛祥作為起點，未來力阻基隆市長謝國樑連任。謝國樑回應，看到因罷免發生衝突很難過，他也尊重希望他不連任的論述。現在他把工作做好，希望未來和林沛祥一起努力。

陳青逸今天公布2月4日在新豐街一間宮廟外拍攝的影片，畫面顯示廟方人員阻撓志工爭取民眾連署時，放話再自行擺攤，要對志工不客氣，指志工這樣做讓廟方「很難做人」，並說林沛祥是基隆立委，廟方不得不失，廟方中立，不分藍綠白，但也要求志工馬上撤走，還口出穢言並動手阻撓民眾連署。

陳青逸表示，回想一路走來印象最深的事，應該就是新豐街這間宮廟蕭姓總幹事，言語恐嚇甚至動手阻撓連署的事件。相信公理與正義自在人心，進入罷免連署最後緊要關頭，惡勢力在基隆市橫行霸道情況只會更多。

陳青逸說，希望全國民眾一起守護基隆，一起幫助基隆突圍連署門檻。林沛祥、張淵翔（前民政處長）和謝國樑3個家族，輪流統治基隆市的魔咒必須終止了。現在將罷免林沛祥作為起點，未來也要力阻謝國樑連任，絕不能讓基隆市再繼續墮入「高譚市」的深淵。

廟方人員今天說，宮廟中立，要辦活動大家都可以來，但廟方不會參與政治活動。當天罷免陣營自己搬桌椅來擺攤，蕭姓總幹事來廟時看到，因為對方未事先告知廟方，才會出面阻止，因為會讓人誤會廟方提供場地，讓罷團推動罷免案。

謝國樑上午出席定期會前時說，罷免會製造對立，撕裂社會。看到一波又一波的民眾，因為罷免或反罷免，有著不同程度的衝突，作為市長看了也很難過。不論是罷藍或罷綠，他都是不支持的。罷免活動不論是二階還是三階，相信會盡早落幕，也期待盡早落幕。

謝國樑表示，他不覺得對基隆來說，罷免會真正改變議員席次或者是立委席次的結果，對基隆民眾來說只是多一分困擾。衷心期盼基隆的罷免可以早一點落幕，這也是他一貫的想法。

謝國樑說，他很尊重各種不同團體，希望他不要連任這樣子的論述。不過現在他還是先把自己的工作做好。林沛祥為基隆電動公車爭取6、7億元中央補助，從單項建設到各項建設，都爭取了非常多預算。他覺得林做得很好，希望能夠繼續和林一起努力。

林沛祥表示，他一向尊重公民依法行使罷免的權利，但也呼籲罷團在罷免行動時應避免製造噪音、挑釁民眾，刻意引發對立與衝突，希望雙方都能夠互相尊重。