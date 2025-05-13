桃罷團募款爭議爆內鬥 陳曉煒：情節只能莞爾一笑

周刊今報導，桃園市第一選區罷免領銜人、牧師陳曉煒私下頻傳募款、金流不明爭議，罷團更分裂2派互爭主導權。陳曉煒今早回應，否認募款疑慮，強調對「懸疑緊張情節」只能莞爾一笑，謠言不攻自破，外界不用見縫插針。

鏡週刊報導，桃園6罷團檯面紛爭不斷，陳曉煒在二階連署期間，一度欲宣布將帳戶信託、公布帳戶，呼籲各界捐款，結果遭會計師以違反政治獻金法、「不想成為下一個端木正」為由拒絕。爆出募款疑慮後，多名志工另起爐灶獨立運作，罷團分裂成「牧師派」與「龜山派」。為爭主導權，陳曉煒還率人到龜山連署站搶奪連署書，因現場一名女議員雙膝跪地求收手，陳一行人才作罷。

陳曉煒今透過聲明回應，他與夥伴親自設置在桃園6區設置多處連署站，是開啟罷區聯合作戰模式，與各罷團開啟並肩作戰的契機；桃3、桃4、桃5、桃6四個罷團從無到有，他榮幸皆參與其中，提供協助，看其茁壯成長，終能達到六區全罷的目標，與有榮焉。

陳曉煒強調，罷免團隊皆由熱心公民組成，大家雖然目標一致，但對行動方式有不同想法很正常，罷團間的革命情感絕對超乎外界想像，面對敵人的分化、抹黑，「我槍口永遠不會對內，大罷免不割席、不篤灰」，對周刊「懸疑緊張情節」只能莞爾一笑，若沒有齊心罷牛，最後不會有這樣的數據出來。

陳曉煒也說，教會的募款帳號由來已久，並非為罷免行動而設立，許多熱心民眾致電是否可以藉由教會帳號捐款給罷免團隊，團隊皆回覆不行，罷免行動沒有任何帳號，教會與罷免的財務是各自獨立的系統，互不相干。

陳曉煒表示，存放連署書是每個罷團都極為重視的問題，團隊夥伴對於存放於教會是否安全曾有過不同看法，但都彼此尊重，惟最終仍然一起造冊送出4萬8788份的連署書成績：至於相關財務支援是否未如實交付，這是對團隊極為嚴厲的質疑，若真有其事應具名指控，否則這類道聽塗說的傳言將不予回應。