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反罷免！大安區藍議員掛看板挺羅智強 王欣儀掛5層高看板破謠言

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
大罷免北市5位藍委二階陸續送件，藍營全黨總動員呼籲民眾出來投「不同意罷免」，面臨三階罷免藍委羅智強近日除啟動街講外，議員王欣儀，掛起看板宣傳「不同意罷免」打破先前掛上市政成績看板，引人遐想是要搶立委補選傳聞。圖／民眾提供
大罷免北市5位藍委二階陸續送件，藍營全黨總動員呼籲民眾出來投「不同意罷免」，面臨三階罷免藍委羅智強近日除啟動街講外，議員王欣儀，掛起看板宣傳「不同意罷免」打破先前掛上市政成績看板，引人遐想是要搶立委補選傳聞。圖／民眾提供

罷免北市5位藍委二階陸續送件，藍營全黨總動員呼籲民眾出來投「不同意罷免」，面臨三階罷免藍委羅智強近日除啟動街講外，大安區多位議員也開始掛看板宣傳「不同意罷免」，議員王欣儀更在潮州街掛出長達5層樓高看板力挺羅，撇除日前劍指立委補選傳聞。

罷免羅智強團體「大安強強滾」上周二階連署送件共寄出3萬6398份連署書，超過門檻156%，進入三階投票機率極高。在地藍營議員包含李柏毅、王欣儀等人紛紛掛起看板宣傳「不同意罷免」。王更在潮州街掛起5層樓高看板宣傳，打破先前掛上市政成績看板，引人遐想是要搶立委補選傳聞。

地方人士表示，王欣儀擔任議員超過十年，在選區掛上市政成績看板早已是她的習慣，更是許多選區民代的習慣，拿王掛市政成績看板說是要搶補選立委當作議題明顯是要見縫插針。

王欣儀表示，預期7、8月進入三階投票，在地藍營議員都會全力幫忙羅智強宣傳「不同意罷免」，也有很多民眾表態願意站出來投票，還有不少屋主也提供空間掛宣傳看板，自己從4月就在大安站附近掛上不同意罷免電子看板，其他宣傳看板也會陸續掛上。

王欣儀說，雖然距離三階罷免還有很長一段時間，但有些支持「不同意罷免」地主，希望他們能夠先來「佔位子」，避免屆時投票日接近，罷團人馬也來要求掛看板，在避免善良老百姓得罪人情況下，有些地方會先掛上自己市政看板，待日後確定時程出來後再換上，其他包含街講、宣傳小物等都會配合當事人，持續規畫。

羅智強也說，在當北市議員與王欣儀就一直是他很好的同事和戰友。過去至今，地方大小事務都會和王一起討論，今年三月中下旬時，王就主動跟他說要出「反罷免看板」來幫他，此舉讓他感到非常感動。羅也呼籲，一定要出門投「不同意罷免」，用行動證明大安人的善良。

王欣儀表示，有不少屋主也提供空間掛宣傳看板，自己從4月就在大安站附近掛上不同意罷免電子看板，其他宣傳看板也會陸續掛上。圖／民眾提供
王欣儀表示，有不少屋主也提供空間掛宣傳看板，自己從4月就在大安站附近掛上不同意罷免電子看板，其他宣傳看板也會陸續掛上。圖／民眾提供
罷免羅智強團體「大安強強滾」上周二階連署送件共寄出3萬6398份連署書，超過門檻156%，進入三階投票機率極高。在地藍營議員包含李柏毅、王欣儀等人紛紛掛起看板宣傳「不同意罷免」。圖／民眾提供
罷免羅智強團體「大安強強滾」上周二階連署送件共寄出3萬6398份連署書，超過門檻156%，進入三階投票機率極高。在地藍營議員包含李柏毅、王欣儀等人紛紛掛起看板宣傳「不同意罷免」。圖／民眾提供

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