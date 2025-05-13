苗栗罷免案不成立！猜猜看罷藍委幾案沒過關？

大罷免白熱化，苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」，推動罷免無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍，二階連署送件昨天截止，罷團昨將連署書送至苗栗縣選委會門口，但未跨過門檻未送件。罷團表示沒有失敗。苗栗縣長鍾東錦說「很好」，不希望任何一件罷免提議通過。

連同罷免國民黨新竹縣立委徐欣瑩團隊二階連署書未達門檻，卅五件通過一階的罷免泛藍立委案，已累積三件罷免案不成立。

對於民進黨立院黨團總召柯建銘「預告」至少有卅一席國民黨立委會被罷掉，國民黨主席朱立倫昨痛批柯就是民主社會最大亂源、傷害台灣民主殺手之一，台灣正在發生反民主行為，民眾最終一定會站出來投不同意票。

台北市長蔣萬安昨在亞太堅韌研究基金會第三屆國際論壇演說也提到，他會致力捍衛市民自由，當面臨不同意見時，希望大家不要雙重標準、也不要打壓異己，讓民主和人民自己來決定。

罷免苗栗立委第一選區（海線）陳超明二階門檻二○五八六人，第二選區（山線）邱鎮軍二階門檻二三一八七人；根據罷團統計，分別有一八八一八人、二○九一八人連署，未達連署門檻。苗栗縣選委會昨宣布，送件時間已截止，結束受理收件。罷團最後宣告，未達門檻因此不送件，許多罷團成員傷心落淚。

罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉日前宣布退出，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任昨赴中選會「發函詢問」後續行政作業情況。他指出，選罷法有關備補領銜人修法已三年，卻沒有「作業辦法」，這是行政怠惰，中選會面對相關詢問也都消極，因此他來發函。

中選會說，事涉提議人及被罷免人重大權益，已安排五月十六日中選會委員會確認。中選會主委李進勇則建議，趕快以嚴謹態度去取得同意書才是正道。