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影／罷免二階未達門檻、未送件 苗栗罷團稱「沒有失敗」：我們不會停止

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
罷免立委陳超明、邱鎮軍二階連署提議，罷免團體今天期限沒有送件，但強調沒有失敗，帶著民意繼續走下去。記者范榮達／攝影
罷免立委陳超明、邱鎮軍二階連署提議，罷免團體今天期限沒有送件，但強調沒有失敗，帶著民意繼續走下去。記者范榮達／攝影

罷免立委陳超明邱鎮軍二階連署提議，今天截止收件，分別有1萬8818人、2萬0918人連署，未跨過二階連署門檻。罷免團體截止前沒有送件，但強調沒有失敗，而是成果發表，將帶著民意繼續走下去。

罷免陳超明、邱鎮軍二階連署提議，立委第一選區（海線）無黨籍陳超明門檻2萬0586人，第二選區（山線）國民黨邱鎮軍門檻2萬3187人，送件期限至今天下午5點半。縣選委會宣布已截止，結束受理收件。

公民團體「苗栗國罷免立委連線」下午4點到縣選舉委員會，在門前堆起連署書舉行記者會。縣議員曾玟學、陳光軒、陳品安，及客委會前主委楊長鎮等人到場，罷免提議領銜人陳翊綾宣布一、二選區分別有1萬8818人、2萬0918人連署，未達門檻因此不送件，許多罷團成員傷心落淚。

陳翊綾強調沒有失敗，而是成果發表，「我們不會停止」，會帶著民意繼續走下去，後續還會為其他縣市三階投票努力，曾玟學則表示，兩區距離門檻已經不是很遙遠，連署的數字與過去在苗栗希望改變、希望能有所不一樣的時候，所遇到的高牆一樣聳立在前面，但是這群熱愛台灣、熱愛苗栗的人不會放棄，一路一路的繼續努力。

二階沒有過關送件，陳超明指出，25%要罷免58%的民意不是真正的民主，當罷團推動連署，他今天一如平常辦理會勘「白沙聖域。天空之丘」廊帶計畫，中央與地方一起找出解方，讓這條重要的觀光廊帶能加速更新，迎接全國各地遊客，感謝一選區鄉親的支持，團結守護苗栗良善與民主。

邱鎮軍感謝鄉親以智慧明確否決綠軍在苗栗推動的大罷免，告訴民進黨選輸翻桌，不是可以認同的民主政治運作方式，他呼籲藍軍支持者，千萬不要被民進黨利用司法打壓反對黨的技倆所蒙蔽，也不要畏懼刻意打造的綠色恐怖氛圍而退卻，支持其他縣市的國民黨戰友，直球面對綠色惡罷。

苗栗縣長鍾東錦受訪時連聲「很好」！他說，不希望任何一件罷免提議通過，包括立委、縣長等都一樣，如果做不好，下次不要支持，何況2名立委今天緊要關頭，還出席參加通霄電廠增設機組擴大發電量說明會，督促台灣電力公司落實允諾事項，二階未送件，感謝鄉親對2名立委及縣府團隊的信任。

國民黨 罷免 邱鎮軍 陳超明

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