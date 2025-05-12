提罷團是社會邊緣人 基隆「絕沛」：林沛祥要有自知之明

國民黨立法委員林沛祥昨天在政論節目指罷免團體是社會邊緣人的集合體，罷免林沛祥的公民團體「基隆絕沛」今天表示，林沛祥應該要有自知之明。

林沛祥昨天在節目表示，他一直認為罷團是一些社會邊緣人的集合體， 因為這些社會邊緣人需要人家的關懷，需要有些他們繼續撐下去的價值和信仰，所以他們聚集在一起。影片在社群平台流傳，有網友說，「林沛祥來添柴火了」，也有網友說，嫌自己（林沛祥）連署書不夠多就直說。

罷免林沛祥案領銜人陳青逸說，現在全國的罷免藍委團體都幾乎完成送件的情況下，顯示台灣社會的主流意見，已經無法再容忍親共立委們為所欲為濫權、癱瘓台灣的行徑。

陳青逸說，目前基隆民眾正在2階連署罷免林沛祥，也是因為林沛祥在國會沒有認真立法，是立法院的法案邊緣人，林沛祥應該要有自知之明，不要一方面自認是「全台灣的Top 1%」，另一方面又說普通公民是社會邊緣人。

林沛祥上午受訪指出，他真的認為社會對於任何一名社會邊緣人要多一點關懷，多一點正面能量來幫助他們，在生活等各方面讓社會邊緣人過得更好。

林沛祥表示，有關社會邊緣人，社會都應盡最大的力量，讓他們在台灣、中華民國享有更美好的生活。至於有任何奇怪扭曲的語言，甚至是刻意政治操作的語言，身為國會議員，身為中華民國國民，他感到遺憾。