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二階未達門檻！苗栗罷免陳超明、邱鎮軍罷團 截止日宣告未送件

聯合報／ 記者吳傑沐 范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」，推動罷免無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署，今天宣告最終結果未達門檻。記者范榮達／攝影
苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」，推動罷免無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署，今天宣告最終結果未達門檻。記者范榮達／攝影

罷免如火如荼進行中，苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」，推動罷免無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署至今天截止日，下午4點左右雖集結連署書運送至苗栗縣選委會門口，宣告最終結果，因沒有達標並未送件。

陳超明連署書門檻為20586，邱鎮軍連署書門檻為23187。根據罷團公布最終收件數，陳超明18818、邱鎮軍20918均未達標。

今天是截止收件最後一天，「苗栗國罷免立委連線」也做最後衝刺，原定今天上午10點要送件，但疑因件數遲未達二階門檻，延至今天下午4點左右，才將所有連署書送到苗栗縣選委會，並宣告最終結果並未送件。

對此，陳超明表示，感謝海線鄉親及各界對他的支持，未來將以平常心繼續打拼，為苗栗鄉親服務，爭取推動大矽谷計畫及各項重大交通建設，繁榮地方。

邱鎮軍則表示，感謝苗栗鄉親的肯定，也要稱讚苗栗鄉親發揮高度智慧與素質，不會被這個霸團的謠言所影響與誤導，未來還有很多要努力的地方，會繼續為苗栗來打拼。一起為深陷罷免這個風暴中的同志們加油，讓52席的立委一席都不能少。

今天下午4點左右，「苗栗國罷免立委連線」將所有連署書送到苗栗縣選委會，並宣告最終結果並未送件。記者范榮達／攝影
今天下午4點左右，「苗栗國罷免立委連線」將所有連署書送到苗栗縣選委會，並宣告最終結果並未送件。記者范榮達／攝影

罷免 苗栗縣 連署書 選委會 邱鎮軍 門檻 陳超明

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