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彰化縣立法委員第三選區大罷免明截止連署 還差四位數

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第三選區罷免謝衣鳯連署從設點改為機動，力拚二階達標。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第三選區罷免謝衣鳯連署從設點改為機動，力拚二階達標。記者簡慧珍／攝影

全台大罷免第二階段，彰化縣第三選區罷免國民黨謝衣鳯的連署，預定明（13日）下午1點截止，母親節前距離達標7千多份；罷團發言人林義雄今表示，將努力到最後一刻。

網路傳言紛紛，有的說關於謝衣鳯二階連署終止日為5月10日，有的說18日；罷團發言人林義雄說，這幾天忙先整理連署罷免書，沒繼續統計連署書分數，已知截至母親節之前還差7千多份。

林義雄表示，彰化縣區域立委第三選區的面積是台北市兩倍大，人口分散，北部二階達標區域的罷免人員和志工約300人南下協助，跟彰化罷免人員和志工一起深入200多個村里，往往3小時拜訪下來僅簽到10份連署書，投入的人力與時間跟收穫不成比例。

罷免群組及民進黨綠友友群組流傳哏圖，不再設點，改為挨家挨戶拜訪，也有專門人員聯絡電話到宅協助寫連署書，把握最後時間衝刺。林義雄說，必須預留時間整理，15日送件，對於差距分數只有期待眾人努力到明天下午1點。

謝衣鳯和服務團隊對於罷團動作不作回應，但不敢掉以輕心，私下表示「靜觀其變」。地方人士研判二階連署「很可能不過」，對用盡力氣希望罷免謝衣鳯的特定地方勢力，將產生一定打擊，提高下次參選難度。

彰化 罷免 謝衣鳯 連署書

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