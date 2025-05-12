影／罷吳思瑤如何換領銜人？ 賴苡任衝中選會轟行政怠惰

罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉宣布退出，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任今赴中選會「發函詢問」後續行政作業情況。他表示，過去多次詢問中選會，都未確認備補領銜人一事是否有官方格式，且對於到底應由誰送件也不清楚，選罷法有關備補領銜人修法已三年，卻沒有相關「作業辦法」，這是行政怠惰。

賴苡任說明，該罷免案領銜人退出，因此必須依照「選舉罷免法」第76條第8項遞交同意書，由備補領銜人遞補，但究竟誰有權利送同意書至中選會？同意書的審查標準為何？審查時程多久？哪個機關審查？若同意書被剔除是否有補件機會？因無「作業辦法」而延誤到二階段罷免時程誰該負責？中選會對於一系列程序問題都莫衷一是，甚至拒答，並要求人民團體函文至中選會才予以答覆，或是要罷免團體走人民陳情案。

賴苡任認為，立法院於112年5月26日即修正通過「選舉罷免法」第76條第8項條文，但三年過去卻遲遲未公告對應之「作業辦法」，導致如今制度真空，公民權利無從行使、無法可依，且最離譜的是當初修正案就是行政院版本，行政院竟放任中選會主委李進勇行政怠惰三年。

賴苡任表示，團隊早在5月2日便向中選會詢問遞補領銜人作業程序，中選會於當日下午提供「提議人同意書格式」範本，惟迄今已逾一週，中選會仍未公告任何作業辦法、審查標準或送件指引，僅要求團體「發函詢問」，形同將制度個案化、黑箱化，就是想上下其手，沒收罷免。

賴苡任強調，除正式向中央選舉委員會致函文以外，也向立法院內政委員會在野黨委員遞交陳情函，請求監督中選會依法建立標準程序，明定作業辦法，不得讓公民參政權因行政怠惰遭遇阻礙。李進勇要勸他們盡快取得更換領銜人同意書，那他也要勸李盡快拿出「作業辦法」。

外界也關注是否因為司法，而導致寒蟬效應？賴苡任回應，其實這很明顯，在幹部被約談後，許多志工就陸續退出團隊；連署時，也有民眾擔心簽署會被「查水表」，甚至有的民眾擔心簽了會害到幹部；還是呼籲，罷免是人民權利，大家要勇敢站出來。