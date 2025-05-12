林沛祥稱罷團是社會邊緣人集合體 網友回：感謝催票機

基隆市立委林沛祥昨天在談話性節目中，提及他認為「罷團是社會邊緣人的集合體」成為話題。民進黨基隆市議員張之豪今天反諷，目前收押、交保的藍營幹部也是邊緣人嗎？林沛祥回應，台灣善良的人居多，社會應讓邊緣人有更好的生活，對於有人扭曲、政治操作，他感到遺憾。

林沛祥在網路節目的發言影片，昨天在社群平台流傳。林在影片中說，他認為罷團是社會邊緣人的集合體，因為這些社會邊緣人需要人家的關懷，需要有繼續撐下去的價值跟信仰，所以他們聚集在一起。

有支持罷免林沛祥的網路分享影片，貼文「社會邊緣人們，趕快集合，沛祥在呼喚我們了」，並有網友留言「林沛祥來添柴火了」、「感謝催票機」。

張之豪評論林的發言指出，基隆發動要罷免民進黨市議員的人中，被收押、交保候傳的人中，不是國民黨的幹部，就是市府人員，請問他們也是社會邊緣人嗎？

基隆市議會今天召開定期會，林沛祥受訪時說，他真得認為我們的社會，對於任何社會邊緣人要多一點的關懷，多一點正面的能量來幫助他們，在生活各方面過得更好。