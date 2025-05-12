選委會清點近3小時雙和零剔除...新北6藍委二階全送件
新北市立委第8、9選區張智倫、林德福罷免二階連署今早送件，新北選委會花近3小時清點，罷免林德福2萬9742份、張智倫3萬6140份連署書雙雙零剔除，也代表新北6名藍委二階皆完成送件。
新北市立委第8、9選區張智倫、林德福罷免案二階今早9時40分開始清點，新北選委會花近3小時清點，分別在中午12點21分清點完林德福2萬9742份、中午12時40分清點完張智倫3萬6140份連署書，雙雙零剔除，並由選委會送入倉庫封存。
罷免張智倫領銜人Mini指出，感謝造冊志工不分日夜的協助，吸取第一階段造冊造到半夜的經驗，二階連署收件便提前開始準備，並感謝新北選委會在不到3小時內清點完6萬5614份連署，非常有效率。
至於如何催出三階罷免投票率，Mini說，北北基除了基隆外，全部都已經送件，未來會跟其他罷團，包含台北、新北其他選區罷團一同商討三階策略。
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