選委會清點近3小時雙和零剔除...新北6藍委二階全送件

新北市立委第8、9選區張智倫、林德福罷免二階連署今早送件，新北選委會花近3小時清點，罷免林德福2萬9742份、張智倫3萬6140份連署書雙雙零剔除，也代表新北6名藍委二階皆完成送件。

新北市立委第8、9選區張智倫、林德福罷免案二階今早9時40分開始清點，新北選委會花近3小時清點，分別在中午12點21分清點完林德福2萬9742份、中午12時40分清點完張智倫3萬6140份連署書，雙雙零剔除，並由選委會送入倉庫封存。

罷免張智倫領銜人Mini指出，感謝造冊志工不分日夜的協助，吸取第一階段造冊造到半夜的經驗，二階連署收件便提前開始準備，並感謝新北選委會在不到3小時內清點完6萬5614份連署，非常有效率。