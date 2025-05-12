2千份未造冊留憾！罷團控干擾連署 將向法院檢舉徐欣瑩

罷免新竹縣第一選舉區立委徐欣瑩的連署案，最終因有效件數僅達 19521 份，未能突破第二階段門檻而宣告失敗，這一結果引發社會廣泛關注。「除舊汰欣」團隊隨後發表公開聲明，表示未能達成目標的主要原因在於「造冊來不及」。此外，團隊也「「嚴正譴責立委徐欣瑩在連署期間的不當作為」，，指控其派遣助理至各地連署站進行監視和拍照，對公民行使罷免權造成干擾與壓力，導致民眾不敢公開表態。團隊強調，針對這些行為，他們將正式向法院檢舉。

另外，團隊也鄭重呼籲：「近日已有多起帶風向、惡意抹黑的言論在網路上散布，我們團隊已全面蒐證，絕不姑息，必要時將依法追究到底，讓造謠者付出代價。」

團隊昨天在臉書說明送件的造冊流程，指出造冊工作雖提前展開，但因部分連署書未達成冊標準（如不足50份的小冊），原計畫等收齊後再一併送印。不料志工們拼盡全力，最後一刻仍在努力收件，包含各里小冊、郵寄文件與當天現場募得的約2000多份，因來不及複印，最終無法送件。直到記者會下午三點多準備開始時，仍有民眾趕來簽署，這些支持讓他們既感動又自責。這些珍貴的連署書，最終因未能完成送件，遭新竹縣選委會依規定剔除，無法計入總數，成為最大的遺憾。

團隊強調，「這次來不及造冊，的確是我們自己作業流程的問題。新竹縣選委會依法行政、審查公正，呼籲各界朋友勿將錯誤歸咎於選委會，更不應對其進行攻擊。」

「除舊汰欣」團隊表示，這場罷免行動，親身體會到在新竹縣推動罷免的艱難。志工日夜輪班、幾近力竭，而本次二階份數中，其實也包含了一階提議人重簽的份數。換句話說，即使補件，仍可能無法跨過法定門檻。在審慎評估後，決定不再消耗志工的心力與健康，將剩餘的能量，全力轉向支援其他更有希望成案的選區。

此外，「除舊汰欣」團隊聲明，「我們要嚴正譴責徐欣瑩立委在連署期間的不當作為。她不僅派出助理至各地連署站監視、拍照，甚至動用多台宣傳車，於我們連署站周邊高頻率巡迴，這些舉動無疑是對公民行使罷免權的干擾與壓力。原本就對罷免行動仍在觀望的民眾，往往因為這些威嚇式的行為而選擇噤聲，這與民主社會應有的自由表達背道而馳。徐欣瑩立委妨礙罷免，讓人民不敢站出來表態的行為，我們將正式向法院檢舉。」