朱立倫內湖街講籲投票護李彥秀 議員批民進黨淪「民主退步黨」

國民黨主席朱立倫今天到內湖舉行「反惡罷、戰獨裁」街講，並為在地立委李彥秀加油打氣，希望人民能夠站出來投下「不同意罷免」，不少地方議員、里長也到場批評執政黨獨裁行為淪為「民主退步黨」，呼籲民眾出門投票除守護李彥秀外，更是守護中華民國。

李彥秀表示，台灣面臨很多挑戰，不管是經濟或者是內政，民進黨將司法公正變成完全執政的血滴子，這段時間國民黨團顧經濟、拼民生，剛完成4+1國定假日，希望大家7、8月份一定要出門投「不同意罷免」，接下來2、3個月會更努力加油。

議員游淑慧也說，基層越來越多民眾站出來加油打氣，看不下去執政黨在關稅戰、勞工抗議、司法改革都在大罷免，難道賴清德總統每天都沒有事情可以做，只想滅掉在野黨，「只有獨裁國家領導者才會整天想要清除異己？」如今中央五院，只有立法院是在野黨擔任院長，民進黨仍不滿足，難道未來縣市長議員、總統立委大選只要綠營選輸，民進黨就要搞一場大罷免，「總統選輸乾脆戒嚴」，這樣惡性循環下，呼籲民眾用選票抵制民進黨。

議員李明賢說，不管是港湖交通建設、東環段、Lalaport開幕等，李彥秀基層服務、地方建設有目共睹，民進黨仍要發動惡質罷免，掌握每年3兆預算、行政資源，卻不願接受監督，還透過罷免反監督在野黨，接下來核3廠要停機，台灣就落實民進黨所謂「非核家園」，但暑假來臨，跳電該如何應對，「難道只有民進黨聲音才是對的嗎？」希望大家站出來共同守護中華民國。

議員吳世正批評，民主進步黨已成為「民主退步黨」，對不起台灣人民栽培，執政黨用媒體、司法等手段抹煞民主聲音，打壓在野黨，台灣人民必須站出來譴責這種執政黨。