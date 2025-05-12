影／雙和罷團突破門檻今送件 張嘉玲哽咽籲繼續努力

新北市雙和區推動罷免藍委林德福、張智倫團隊今天前往新北市選委會送件，其中罷免林德福二階達29474份、罷免張智倫達36140份，雙雙突破120%達成率，合計共達65614份。民進黨新北市議員張嘉玲致詞時一度哽咽表示，民代在選舉時努力不夠才讓大家這麼辛苦，會持續做罷團後盾，希望罷免投票會成功。

永和立委林德福罷免案領銜人音樂人朱約信（豬頭皮），以及中和立委張智倫罷免案領銜人藝術創作者Mini今天一早分別帶領罷團志工到新北市選委會送件，強調二階連署過程共設立177個以上連署點，舉辦數百次的連署活動，送件後也將繼續補件進入第3階段罷免投票。