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影／雙和罷團突破門檻今送件 張嘉玲哽咽籲繼續努力

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
新北市雙和區推動罷免藍委林德福、張智倫團隊今天前往新北市選委會送件，罷團強調雙雙突破120%達成率，希望罷免投票會成功。記者潘俊宏／攝影
新北市雙和區推動罷免藍委林德福、張智倫團隊今天前往新北市選委會送件，罷團強調雙雙突破120%達成率，希望罷免投票會成功。記者潘俊宏／攝影

新北市雙和區推動罷免藍委林德福、張智倫團隊今天前往新北市選委會送件，其中罷免林德福二階達29474份、罷免張智倫達36140份，雙雙突破120%達成率，合計共達65614份。民進黨新北市議員張嘉玲致詞時一度哽咽表示，民代在選舉時努力不夠才讓大家這麼辛苦，會持續做罷團後盾，希望罷免投票會成功。

永和立委林德福罷免案領銜人音樂人朱約信（豬頭皮），以及中和立委張智倫罷免案領銜人藝術創作者Mini今天一早分別帶領罷團志工到新北市選委會送件，強調二階連署過程共設立177個以上連署點，舉辦數百次的連署活動，送件後也將繼續補件進入第3階段罷免投票。

民進黨新北市議員張嘉玲、張維倩、許昭興到場聲援罷團送件。張嘉玲與許昭興在致詞時都表示，在深藍選區，是綠營民代努力不夠，才會讓罷團在深藍選區中這麼辛苦。張維倩強調，她在收連署時遇到很多謾罵及人身攻擊，甚至還遭警告罷免不要那麼用力，否則會得到苦果，但她會持續陪伴罷團走這條路。

新北市雙和區推動罷免藍委林德福、張智倫團隊今天前往新北市選委會送件，民進黨議員張嘉玲致詞時一度哽咽表示，是綠營民代努力不夠，才讓罷團這麼辛苦。記者潘俊宏／攝影
新北市雙和區推動罷免藍委林德福、張智倫團隊今天前往新北市選委會送件，民進黨議員張嘉玲致詞時一度哽咽表示，是綠營民代努力不夠，才讓罷團這麼辛苦。記者潘俊宏／攝影
新北市雙和區推動罷免藍委林德福、張智倫團隊今天前往新北市選委會送件，罷團強調雙雙突破120%達成率，罷團領銜人朱約信（左）現場唱跳炒熱現場氣氛。記者潘俊宏／攝影
新北市雙和區推動罷免藍委林德福、張智倫團隊今天前往新北市選委會送件，罷團強調雙雙突破120%達成率，罷團領銜人朱約信（左）現場唱跳炒熱現場氣氛。記者潘俊宏／攝影
新北市雙和區推動罷免藍委林德福、張智倫團隊今天前往新北市選委會送件，罷團強調雙雙突破120%達成率，希望罷免投票會成功。記者潘俊宏／攝影
新北市雙和區推動罷免藍委林德福、張智倫團隊今天前往新北市選委會送件，罷團強調雙雙突破120%達成率，希望罷免投票會成功。記者潘俊宏／攝影

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