游盈隆：大罷免成敗關鍵為主流民意 想轉危為安要謙卑

大罷免如火如荼，多個罷免藍營立委團體陸續送出第二階段連署書，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，大罷免運動本質上就是兩大政黨對決，如果說這是國民黨危急存亡之戰，也不是太誇張，然而，能決定大罷免第三階段投票結果的正是社會主流民意，謙卑才是不二法門。

游盈隆指出，根據報導，到今天為止，完成送件的有28個選區；5月13日之前，其他6個選區會確定通過與否；5月23日最後一個選區基隆，結果才知道。這是一個巨大的政治現象，一次極強大的集體行動，肯定是空前絕後。

游盈隆認為，從某個角度看，這是一次來自廣大民進黨支持者對國民黨籍立委所發動的「準飽和攻擊」，以數量壓倒對方的防禦能力，使其無法有效應對所有來襲威脅。用來描述近2個月民進黨支持者對34+1泛藍立委全面性的罷免行動。39席區域立委中有28席被迫進入三階罷免生死戰，比例高達7成2。

游盈隆續指，根據全國性民調顯示，贊成發動這項罷免行動者中有8成是民進黨支持者，而他們很常自稱或被稱為自主性的公民團體。當然，民進黨自3月中自願或非自願地全力投入協助大罷免，是這場「準飽和攻擊」成功的充份必要條件。因此，這場大罷免運動本質上就是兩大政黨的對決，帶著濃濃的趕鴨子上架的味道。

游盈隆表示，28區完成送件，就算其中有幾區最後不通過或需補件，也是一個了不起的巨大政治工程。這究竟需要多大的集體不平、挫折、氣憤與焦慮，才能激發出這麼強大的、全面性的動能，類似石門水庫洩洪，或尼加拉大瀑布宣洩而出的水量，非常值得研究。

「接下來就看藍委要怎麼應戰了，這肯定需要很好的心理素質去應對。」游盈隆說，這絕對是一場硬戰，超過20個立委選區同時開戰，這是史無前例的；不但考驗被罷免的立委，也是嚴重考驗國民黨，如果說這是國民黨危急存亡之戰，也不是太誇張。

文末，游盈隆表示，台灣主流民意始終不贊成大罷免，這將是決定大罷免成敗的最重要變數。藍綠白大罷免最後回合爭鋒，將視主流民意的最後動向而定。誰能獲主流民意青睞，誰就能轉危為安；在全國及選區民意面前，謙卑才是不二法門。