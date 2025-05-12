雙和罷團6萬5614份連署今送件 張智倫批賴政府鬥不停

新北市立委第8、9選區張智倫、林德福罷免案，今上午由領銜人Mini與朱約信赴選委會送件，並宣布送件張智倫3萬6140份、林德福2萬9742份，皆達法定門檻120%，將持續收連署以防補件，並將氣勢延續至三階投票。張智倫批評，賴清德政府上任後「鬥不停」，喊話支持者出來投下不同意罷免票。

MIni說，他們是全台首個罷團，一次罷雙和兩區立委，有雙倍壓力也雙倍賣力，從3月14日啟動第二階段以來，共募集6萬5614份連署書，每份3.8克都代表雙和沈重的民意，希望雙和立委能聽到，也希望還沒有出來連署的鄉親能夠出來連署，並強調他們出來不是因為恨，而是深愛這裡的土地。

朱約信也說，雖然連署書僅收到法定門檻約125%，但接下來還是要繼續收，並透露已經在籌備罷前之夜，盼鄉親密切注意訊息，與他們一同出來投下同意票。

罷團指出，未來仍固定於每周六、日下午1時30分至6時30分，在四號公園安平派出所旁開設連署攤位，以防需要補件，盼能達到130%以上安全門檻。同時罷團也感謝在地民代，包括議員張維倩提供4080份以上連署書、議員張嘉玲提供4561份連署書，有3667份為雙和案，讓二階突破送件門檻。

張智倫則回應，面對罷免考驗，最好的做法就是「認真做事」，從上任以來，為新住民及軍公教警消爭取權益、推動還假於民，促成還稅於民，近來也參加立院訪美團，爭取關稅優惠、避免雙重課稅。選區也服務超過2950件、會勘555場，爭取人行道、道路改善、建置數座停車場，關心社宅、捷運萬大中和線完工等等。

張智倫批評，賴清德政府上任後「鬥不停」，讓國會陷入覆議、釋憲、杯葛的惡性循環，對外又面臨美國關稅及匯率壓力，但政府推動大罷免，動用檢調大搜索，造成寒蟬效應，凸顯民進黨心中只有黨意、沒有民意，且罷免不是仇恨動員的工具，並喊話支持者出來投下不同意罷免票。

林德福說，尊重雙和罷團，但相信人民眼睛是雪亮的，也感謝近期很多支持者對他的加油鼓勵與肯定，並懇託選民出門投票，反對惡罷，投下「不同意票」。