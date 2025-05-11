新竹「汰欣」失利 基隆「絕沛」仍待衝刺…王義川今助講

新竹縣立委徐欣瑩罷免案連署人數，未達法定門檻而不成立。推動罷免基隆市立委林沛祥的「基隆絕沛」團隊表示，目前連署人數也尚未達標，連日來加強號召民眾支持。民進黨立委王義川今到罷免總部，指林不認真當立委，趁這個時候一次清掉。對於罷團動作，林陣營表示沒有回應。

基隆絕沛統計到5月8日已收件2萬4600張連署書，距離法定門檻3萬0394張仍有一段差距，近日加強宣傳活動，並提供專線電話，接受民眾預約到府服務協助連署及收件事宜。

罷團今天也在總部舉辦宣講活動，台北市議員林亮君、律師陳又新、台灣獨立聯盟主席陳南天、牧師黃春生、網紅閩南狼和王義川等人到場助講。

王義川稱基隆市長謝國樑、林沛祥和基市府前民政處長張淵翔是「基隆三少」，都是「公子哥」。張淵翔透過戶政系統查個資搞反罷免，謝國樑卻沒有為此道歉。