罷免二階連署 柯建銘：至少31藍委會被罷掉

罷免泛藍立委二階連署近尾聲，民進黨團總召柯建銘今天說，至少有31席國民黨立委一定會被罷掉，若苗栗縣的國民黨立委邱鎮軍也達門檻，就會有32席，大罷免絕對大成功，這是民意的反撲。

全台大罷免二階連署，泛藍立委已進入最後收件階段。其中，罷免國民黨新竹縣立委徐欣瑩團隊10日到新竹縣選委會送交第2階段連署書，經統計為1萬9521份，未達門檻。

柯建銘今天下午舉行記者會時表示，大罷免至少有31個國民黨立委一定會被罷掉，因為他們瞎搞胡搞、毀憲亂政，才造成大罷免時代來臨。

柯建銘說，除了國民黨立委徐欣瑩、謝衣鳯、邱鎮軍及無黨籍立委陳超明等人比較困難，但邱鎮軍也有可能被罷免，明天最後一批會送連署書，就看邱鎮軍會不會過門檻，沒過就31席、過就32席。

柯建銘表示，大罷免絕對大成功，這是民意的反撲，是台灣人民覺醒，要反對藍白紅三個合作，要把台灣給賣掉。