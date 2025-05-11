藍營桃6區反惡罷全面決戰 黃國園桃園百場宣講中壢開戰

全台大罷免桃園市六6區藍委罷免二階段連署送件，國民黨桃園市黨部決定配合黨中央全面應戰，黃國園黨部系統規畫桃園百場反惡罷說明會，今天率先在中壢龍岡地區辦理第一場說明會，市黨部主委黃敏恭今天下午表示，市黨部將配合黨中央全桃開辦反惡罷政策說明會，黃國園系統亦規畫百場反惡罷說明，全面開戰。

「桃園反惡罷的訴求很明確，就是不同意罷免」，黃敏恭表示，民進黨與罷團二階送件，面對中選會審查國民黨桃園六席立委 罷免可能通過，市黨部配合黨中央規畫大型政策說明會，黨部已在2選區海線開辦2場次大型政策說明，預計桃園6區會辦理很多小型鄰里座談會宣講反惡罷，另黃國園黨部的系統有其文化，全桃亦規畫百場「反惡罷說明會」，促請民眾踴躍站出來反惡罷。

黃國園黨部系統規畫全桃6個選區辦理百場反惡罷說明會，第一場率先在第3選區的中壢龍岡開辦，為立委魯明哲宣講反罷免投票，盡管母親節、下大雨，仍吸引在地民眾200多人參與，國民黨黃國園系統、中壢區黨部副主委李慶融說，今天母親節，看到這多人冒雨出席「站出來、戰獨裁」反惡罷說明會，令人感動，為團結桃園發展、穩定國家政局、捍衛台海和平，反對國會對立國政紛亂，呼籲民眾站山來，不同意罷免6席優質立委。