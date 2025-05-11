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王義川指當立委1年多未提案 林沛祥不予回應

中央社／ 基隆11日電
發起罷免國民黨立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，11日邀請民進黨立委王義川（圖）在總部宣講。中央社
發起罷免國民黨立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，11日邀請民進黨立委王義川（圖）在總部宣講。中央社

民進黨立委王義川今天在基隆宣講說，基隆「三少」中的國民黨立委林沛祥當立委1年多卻沒有提案，不認真當立委，趁這時一次清掉。對此，林沛祥及國民黨基隆市黨部都不予回應。

發起罷免林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，下午邀請王義川等人在總部宣講。王義川說，基隆有「三少」，分別是基隆市長謝國樑、林沛祥、前基隆市政府民政處長張淵翔，出身就是公子哥。張淵翔有夠誇張，市府縱容張淵翔透過戶政系統查個資搞反罷免，謝國樑卻沒有為此向市民道歉。

王義川說，國民黨要罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，就連第1階段只要300份、500份提議書都不願發動連署，還要抄黨員名冊，如今張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝都被羈押。

王義川說，這次罷免林沛祥案全台灣都在看，因為去年罷免謝國樑沒通過，如今張淵翔遭羈押，而謝國樑當立委時，在立法院開會出席率很低，林沛祥也是一樣，擔任立委1年多卻沒有提案。

王義川表示，他問基隆人要去哪裡找林沛祥，對方回答「你去籃球場找他（林沛祥），不然就是要去籃球場的路上找他」，林沛祥有認真替基隆市民服務嗎，這種人不用被罷免嗎，不認真當立委，還用一些方式要干擾罷免，趁這個時機一次清掉。

林沛祥 王義川 罷免

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