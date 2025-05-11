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罷瑤更換領銜人同意書寄錯地址 賴苡任曝本尊現身總部陳情

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」日前啟動更換備補領銜人作業，要郵寄取得半數第一階段提議人同意書，卻因「誤植」地址鬧烏龍，團隊第一時間致歉補寄，召集人賴苡任表示，當事人昨天到總部陳情，質疑爆料民眾不應擅自拆開其信件。圖／取自賴苡任臉書
罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」日前啟動更換備補領銜人作業，要郵寄取得半數第一階段提議人同意書，卻因「誤植」地址鬧烏龍，團隊第一時間致歉補寄，召集人賴苡任表示，當事人昨天到總部陳情，質疑爆料民眾不應擅自拆開其信件。圖／取自賴苡任臉書

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」日前啟動更換備補領銜人作業，要郵寄取得半數第一階段提議人同意書，卻因「誤植」地址鬧烏龍，團隊第一時間致歉補寄，召集人賴苡任表示，收件當事人昨天到總部陳情，質疑爆料民眾不應擅自拆開其信件，本來事情釐清後要去爆料帳號下方留言，該帳號卻消失，讓他相當疑惑。

「地動刪瑤」領銜人張克晉日前發聲明，宣布退出領銜人身份，罷團啟動「鮭魚回郵」計畫，更換備補領銜人作業，日前卻有民眾在社群爆料，自己收到一封署名給胡姓女士的更換領銜人同意書，但他們家根本沒有此人，更質疑「到底這些資料哪來的？」，罷團當時致歉稱錯植，也重寄給胡女士。

召集人賴苡任在臉書表示，昨天這位胡女士與先生來總部陳情，認為即便地址寫錯、寄錯地方，對方也不應把信件拆開，甚至把她的全名公開，很像在公審她，還有在地立委留言時酸言酸語，這是一件很不尊重人的做法。

賴苡任說，根據法律寄錯信，收信人確實沒有義務交還給郵差或寄件人，甚至可以丟掉，但如果已明知收件人非本人，還故意拆開信件，而非過失不小心拆開，可能構成「妨害秘密罪」，團隊也會提供法律服務給胡女士，在事情釐清後本來想到發文洪女士Threads底下留言，卻發現帳號不見，「我沒記錯的話，吳思瑤說周一洪女士會把信拿去他的服務處。」

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