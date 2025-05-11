二階連署不如預期 黃國昌批吳沛憶淪執政黨打手「民眾看眼裡」

北市「雙吳」罷團目前持續二階收件中，不過罷免立委吳沛憶團體，因志工人數不足加上近日天氣不穩定，連署份數不如預期，罷團召集人李孝亮也在臉書號召盼能有更多連署書，民眾黨主席黃國昌今到萬華參加母親節活動也強調，吳在立法院淪為執政黨打手，相信中正萬華民眾都看在眼裡。

國民黨主席朱立倫原訂昨天早上赴東門市場連署點聲援，不過因雨勢臨時取消，後續又自行前往慰問志工，而罷免領銜人李孝亮則孤身於萬華果菜市場擺攤收件，留給外界揣測空間，李昨天受訪也表示，受到雨勢影響收件狀況不如預期。

李孝亮今在臉書表示，連署行動已邁入關鍵時刻，街頭的努力逐漸開花結果，但唯有團結更多力量，才能讓人民的聲音真正被聽見，需要更多的連署書，才能讓人民的聲音被正視，正義行動有結果，也感謝朱對罷免行動的支持與關注。

面對罷吳沛憶連署告急，媒體今問黃國昌民眾黨是否協助，黃表示，罷免綠委是由公民團體自動發起活動，本質上跟民進黨所發起的大罷免有根本的不同，吳沛憶在立法院裡面，作為執政黨的打手、捍衛黨意的急先鋒，在很多公共事務討論上，用不堪入耳言詞，對其他在野黨立委非常不堪的羞辱，都不是一個適格的立法委員所該有的表現，相信中正萬華民眾，都看在眼裡。