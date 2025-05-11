罷團2階送件未達門檻 徐欣瑩：會更謙卑傾聽民意

中央社／ 新竹縣10日電

罷免國民黨新竹縣立委徐欣瑩團隊今天到新竹縣選委會送交第2階段連署書，經統計為1萬9521份，未達門檻。徐欣瑩表示，會更謙卑傾聽民意，持續在立法院立好法、修惡法，爭取地方建設。

推動新竹縣第1選區國民黨籍立委徐欣瑩罷免案的公民團體「除舊汰欣」今天送交第二階段連署書，選委會最後收件時間為下午5時30分，選委會人員手持電子時鐘在大門外讀秒，有罷團志工在截止前才將部分連署書送進選委會。

新竹縣選委會人員向中央社記者表示，徐欣瑩罷免案依法連署人數應為2萬1527人，因有部分連署書是壓線於下午5時30分送進選委會，未付清單，連署人名冊於今晚10時50分清點完成，計1萬9521人，將函報中央選舉委員會逕為罷免案不成立之宣告。

「除舊汰欣」領銜人余筱菁表示，這段時間團隊志工已用盡力氣，可惜此次遭剔除的連署書實在太多，對於無法達到門檻感到很遺憾。

徐欣瑩透過文字表示，感謝新竹縣選民支持，以善良、智慧與理性，守護新竹，守護共同珍惜的民主價值。

徐欣瑩表示，會以更謙卑的態度傾聽多元民意，捍衛公平正義，守護民主價值，持續做好監督中央政府，在立法院立好法、修惡法，爭取地方建設，守護民眾權益。

罷免

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