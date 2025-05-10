快訊

罷免徐欣瑩1萬9521份未過關 差2006份連署書未達門檻

悄改族群分類96%是「其餘人口」？ 政院解釋：促進族群平權

川普關稅釀美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免徐欣瑩1萬9521份未過關 差2006份連署書未達門檻

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的團隊「除舊汰欣」二階連署今天送件，新竹縣選舉委員會經5小時20分鐘清點，最終份數為1萬9521份，未達法定門檻2萬1527份，罷免案宣告不成立。圖／新竹縣政府提供
罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的團隊「除舊汰欣」二階連署今天送件，新竹縣選舉委員會經5小時20分鐘清點，最終份數為1萬9521份，未達法定門檻2萬1527份，罷免案宣告不成立。圖／新竹縣政府提供

罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的團隊「除舊汰欣」二階連署今天送件，雖領銜人余筱菁強調，已遞交超過2萬2000份連署書，新竹縣選舉委員會經5小時20分鐘清點，最終份數為1萬9521份，未達法定門檻2萬1527份，罷免案宣告不成立。

新竹縣選舉委員會表示，今天（9日）晚間10時50分，新竹縣第一選舉區立法委員徐欣瑩罷免案連署人名冊全部清點完成，該罷免案依法連署人數應為2萬1527人，經清點為1萬9521人，因壓線搶於下午5點30分送件，未附清單，過程平和順利，將函報中央選舉委員會宣告罷免案不成立。

新竹縣選舉委員會強調，點收過程委員戴愛芬及常任監察小組委員許民憲2位律師全程作鎮指導，連署人名冊及影本收存新竹縣選委會地下室倉庫保管，由政風處長連心蘭全程監督。

新竹縣選舉委員會表示，連署人名冊及影本收存新竹縣選委會地下室倉庫保管，由政風處長連心蘭全程監督。圖／新竹縣政府提供
新竹縣選舉委員會表示，連署人名冊及影本收存新竹縣選委會地下室倉庫保管，由政風處長連心蘭全程監督。圖／新竹縣政府提供
罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的團隊「除舊汰欣」二階連署今天送件，新竹縣選舉委員會經5小時20分鐘清點，最終份數為1萬9521份，未達法定門檻2萬1527份，罷免案宣告不成立。圖／新竹縣政府提供
罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的團隊「除舊汰欣」二階連署今天送件，新竹縣選舉委員會經5小時20分鐘清點，最終份數為1萬9521份，未達法定門檻2萬1527份，罷免案宣告不成立。圖／新竹縣政府提供
新竹縣選舉委員會表示，連署人名冊及影本收存新竹縣選委會地下室倉庫保管，由政風處長連心蘭全程監督。圖／新竹縣政府提供
新竹縣選舉委員會表示，連署人名冊及影本收存新竹縣選委會地下室倉庫保管，由政風處長連心蘭全程監督。圖／新竹縣政府提供

徐欣瑩 罷免

延伸閱讀

呂秀蓮指罷免撕裂國家 張啓楷：民進黨要聽老前輩的話

呂秀蓮直指大罷免是錯的 林沛祥：講出全民心聲

影／罷免徐欣瑩二階連署差8百份 領銜人選委會前擺攤收件

客委會點名竹苗立委未替預算發聲 徐欣瑩：曲解資訊操弄族群情感

相關新聞

罷免徐欣瑩1萬9521份未過關 差2006份連署書未達門檻

罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的團隊「除舊汰欣」二階連署今天送件，雖領銜人余筱菁強調，已遞交超過2萬2000份連署書，新竹...

呂秀蓮指罷免撕裂國家 張啓楷：民進黨要聽老前輩的話

前副總統呂秀蓮直指民進黨推動大罷免，撕裂台灣國家、社會。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民進黨應聽聽老前輩的勸告，立刻停...

無法陪過母親節 新北選委會人員加班審連署書、建電子版名冊

罷免團體陸續送出第二階段的連署書，暫時告一段落，等待地方選委會在40天的期限內完成審查，後將查對結果送中央選委會，公告是...

呂秀蓮直指大罷免是錯的 林沛祥：講出全民心聲

大罷免延燒，前副總統呂秀蓮呼籲，朝野立委都該收斂，執政黨的責任就是要和在野黨取得和解，但現在一定要弄大罷免，國家撕裂，絕...

呂秀蓮稱大罷免是禍 吳思瑤：因果相連讓人民不得不這樣做

大罷免進入第二階段連署尾聲，前副總統呂秀蓮呼籲，朝野立委都該收斂，執政黨的責任就是要和在野黨取得和解，但現在一定要弄大罷...

3個法律程序、4個疑惑問中選會 賴苡任：勿沒收人民權利

罷免綠委吳思瑤團隊召集人賴苡任，啟動更換備補領銜人作業，繼昨天嗆中選會公然造謠，搞一堆小動作刁難人民後，今又在臉書發文，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。