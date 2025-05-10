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罷免徐欣瑩1萬9521份未過關 差2006份連署書未達門檻
罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的團隊「除舊汰欣」二階連署今天送件，雖領銜人余筱菁強調，已遞交超過2萬2000份連署書，新竹縣選舉委員會經5小時20分鐘清點，最終份數為1萬9521份，未達法定門檻2萬1527份，罷免案宣告不成立。
新竹縣選舉委員會表示，今天（9日）晚間10時50分，新竹縣第一選舉區立法委員徐欣瑩罷免案連署人名冊全部清點完成，該罷免案依法連署人數應為2萬1527人，經清點為1萬9521人，因壓線搶於下午5點30分送件，未附清單，過程平和順利，將函報中央選舉委員會宣告罷免案不成立。
新竹縣選舉委員會強調，點收過程委員戴愛芬及常任監察小組委員許民憲2位律師全程作鎮指導，連署人名冊及影本收存新竹縣選委會地下室倉庫保管，由政風處長連心蘭全程監督。
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