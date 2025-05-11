呂秀蓮談大罷免「當家應善待在野」

大罷免將進入第二階段連署尾聲，卻也漸從政黨之爭演變成不同立場民眾間的對立衝突。前副總統呂秀蓮呼籲，朝野立委都該收斂，人民選出立委，是要依照憲法規定賦予的權力理性問政，執政黨的責任就是要和在野黨取得和解，但現在一定要弄大罷免，國家撕裂，絕對是禍不是福。

呂秀蓮表示，現在就是一定要弄大罷免，整個立法院的所有苦果全民要承擔，有太多事情也不便再講太多，但呼籲當家的要做好善待在野黨，朝野對立、國家撕裂，絕對是禍不是福。

呂秀蓮說，朝野立委也都該收斂，人民選出立委，是要依照憲法規定賦予的權力理性問政，但這一年來每次看到的國會鏡頭，除了打假、吵架，把立法院弄得像靈堂一樣，或者在街頭不知道在幹什麼。

呂秀蓮表示，執政黨的責任就是要和在野黨取得和解，有不同的意見一定要協商，一定要互相包容尊重，至少要合乎憲法。人民期待的是立委則是有專業、負責任、理性，現在完全非理性的立法院真的是台灣之恥。

國民黨立委賴士葆表示，罷免變成社會撕裂的嚴重因子，民進黨特別是賴清德總統，聽聽呂秀蓮的話，讓台灣社會有條路，大罷免搞得台灣都撕裂了。民眾黨團副總召張啓楷說，最近從謝長廷、陳水扁、游盈隆到呂秀蓮，多位民進黨早期的黨公職領導人都挺身而出提出諍言，執政黨應該聽聽民進黨老前輩的勸告，立刻停止大罷免，尋求與在野黨和解。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，如果真要探究原因，人民之所以發動罷免權利，實在是因為藍白立委在國會的表現，讓人民不得不這樣做。