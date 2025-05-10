無法陪過母親節 新北選委會人員加班審連署書、建電子版名冊

罷免團體陸續送出第二階段的連署書，暫時告一段落，等待地方選委會在40天的期限內完成審查，後將查對結果送中央選委會，公告是否進入第三階段。但這周末是母親節，選務人員坦言，要用假日加快進度，只能跟家裡請假，等忙完再找時間陪家人。

本周共有罷免葉元之、廖先翔、洪孟楷、羅明才團體共4個團體送件，累積共15萬7944份連署書，對選委會而言，要在接下來40天內，不分平日假日，盡快完成電子檔名冊，完成後送至戶政事務所查對相關資料，工程浩大。經過中選會審議，連署書若沒有達到法定門檻份數，罷團團體才可以再補交一次。

新北市選委會第四組組長簡椿郎表示，除了選委會人員，加上公所跟民政局支援人力，總共47人，要審查目前已送件完成的罷免連署書，如是否有無漏簽名蓋章等，完成後，再送至戶政事務所，由戶所人員清查如連署人戶籍資料，戶所要出動的人力，是他們的2倍，甚至3倍。

清點名冊算是額外工作，被詢問是否能讓這些人力事後補假，簡椿郎苦笑，並表示這些都是該做的工作，沒辦法補假，比如這周末剛好是很多人在慶祝母親節，陪伴家人吃飯過節，他們只能跟家人告假，希望能體諒要假日加班，之後再找時間補償。