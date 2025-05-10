呂秀蓮指罷免撕裂國家 張啓楷：民進黨要聽老前輩的話

前副總統呂秀蓮直指民進黨推動大罷免，撕裂台灣國家、社會。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民進黨應聽聽老前輩的勸告，立刻停止大罷免，尋求與在野黨和解。民眾黨團幹事長陳昭姿則說，行政院長卓榮泰邀請三黨協商時，卓揆希望在野黨幫忙，她當場要求所有政務官不准宣講大罷免，卓揆略顯尷尬。

呂秀蓮呼籲，朝野立委都該收斂，執政黨的責任就是要和在野黨取得和解，但現在一定要弄大罷免，國家撕裂，絕對是禍不是福。

張啓楷表示，目前民進黨主推大罷免在野黨立委，說是民團活動實際上卻是動用部會首長及行政資源下鄉造謠鬥在野黨，在民主國家中已是罕見奇觀；現在連民進黨自己的民主前輩呂秀蓮都出來直接批評，「執政黨的責任就是要和在野黨取得和解」、「當家要善待在野」、「國家撕裂是禍不是福」，這三大重點直接點出現在的民進黨完全已經跟「民主進步」背道而馳，甚至已退步到只搞鬥爭、不惜癱瘓國會、撕裂國家社會。

張啓楷強調，最近從謝長廷、陳水扁、游盈隆到呂秀蓮，多位民進黨早期的黨公職領導人都挺身而出提出諍言，執政黨應該聽聽民進黨老前輩的勸告，立刻停止大罷免，尋求與在野黨和解，力求趕緊做好國政、處理關稅危機及民生議題，才是真正為台灣好。

陳昭姿說，陳水扁和呂秀蓮都經歷過「朝小野大」，兩位都提出，朝小野大時應要包容、尊重甚至要善待，政治不是用對立或仇恨的方式，或不溝通。民進黨從來沒有跟民眾黨溝通，不照民進黨意思就是杯葛議事，或「訴諸民意」，採取超級鷹派的手段。

陳昭姿表示，有權力者本來就要主動釋出橄欖枝，絕對不是用搞大罷免，想回到一黨獨大，這樣還需要搞政黨政治嗎？已經看到一黨獨大的弊端。民進黨想要回到完全執政的時代，她完全無法接受。

陳昭姿指出，國際形勢大變化，要安內才能攘外，執政黨怎麼倒過來是攘內？行政院長卓榮泰邀請三黨協商時，卓揆希望在野黨幫忙，關於關稅戰跟編列特別預算的部分配合。她當著卓揆面講，該支持的都會支持，是否可以要求所有政務官、行政官員都不准上台宣講大罷免，卓揆有點尷尬。一手要在野黨幫忙渡過難關，另一手要消滅在野黨。