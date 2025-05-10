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3個法律程序、4個疑惑問中選會 賴苡任：勿沒收人民權利

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任。圖／聯合報系資料照。
罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任。圖／聯合報系資料照。

罷免綠委吳思瑤團隊召集人賴苡任，啟動更換備補領銜人作業，繼昨天嗆中選會公然造謠，搞一堆小動作刁難人民後，今又在臉書發文，以3個法律程序問題、4個「我的疑惑」再次問中選會「替換領銜人」程序，如果湊齊了2054份同意書，後續如何送件？誰有權利送件，不要讓人民的權利被中選會沒收。

賴苡任今再發文，正式要求中選會針對「替換領銜人」一事公布作業辦法，否則即為行政怠惰、抗拒依法行政。他說，當罷免團體於5月2日向中選會詢問並索要「替換領銜人同意書」格式，且於同日下午提供格式範例，中選會就已經知道有罷免團體正在啟動「替換領銜人」程序。

賴苡任說，有幾點法律程序問題想問中選會，一、既然上周五已經給罷免團體一個正式的格式，為何遲遲不公布「替換領銜人作業辦法」？是否為行政怠惰？二、中選會總是以選罷法沒有相關規定試圖推諉，但身為選務主管機關，既然選罷法沒有相關規定，中選會就應該立即公布相關作業辦法，為何要我們走陳情案或是私下發文詢問？三、「替換領銜人」涉及所有人民的罷免權利，同時也關係到2054位的提議人權益，不應該要求特地罷免團體單獨發文詢問，應該立即公示作業辦法，中選會要我們發文後，再回文的用意為何？

賴苡任表示，他的疑惑是，如果湊齊了2054份同意書，後續如何送件？誰有權利送件？一、必須要本案領銜人？但領銜人已經說不玩了「我上哪找領銜人！？」二、還是備補領銜人？如果是就早點說，要讓對方有心理準備。三、還是有簽同意書的提議人？如果要從2054份同意書裡找一位代表，也請早點說，他要詢問徵求同意。四、還是任何人？如果沒有作業辦法，就是任何人都可以送同意書。送件以後針對同意書是否有審查？要怎麼審查？審查要多久？是否會公示？

他說，這些問題涉及他們送件的日期排程，不要等他送了同意書過去，中選會再說要審1個月，那二階段最後送件日期早就過了。呼籲中選會，請公布「替換領銜人作業辦法」才是正道，不可要求罷免團體私下發文詢問後再私下回覆。

他說，同時也正式向不分朝野的內政委員會立法委員公開陳情，希望委員們能聽到公民團體的訴求，不要讓人民的權利被中選會沒收，更不能在沒有訂立作業辦法之前，任憑中選會隨意解釋。

中選會 罷免 選罷法

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