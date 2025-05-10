影／罷免徐欣瑩二階連署差8百份 領銜人選委會前擺攤收件
罷免新竹縣第一選區立委徐欣瑩的團隊「除舊汰欣」二階連署最後倒數，領銜人余筱菁不畏風雨，今天直接在新竹縣選委會前擺攤收件，並強調已收到2萬635份，距離法定門檻只差800份，邀請大家一起站出來。對此徐欣瑩暫無回應。
余筱菁表示，今天是「除舊汰欣」團隊送件的日子，預計會在今天下午2點半送件，但待會跟選委會做溝通，希望能夠將時間往後延至5點送件，不管最後是否成案，團隊已經得到最好成績，我們也一定會送件，感謝這段期間大家的相助。
余筱菁指出，在這2天、3天衝刺，還有志工全面在新竹縣大街小巷的努力之下，這幾天連署書創新高，目前收到2萬635份連署書，坦白講在一選區能夠創下突破2萬的佳績，非常為志工以及團隊、還有全國愛台灣、愛新竹縣的人民感到驕傲。
余筱菁說，目前距離法定門檻還差8百份左右，今天她也會在新竹縣選委會跟新竹縣各地的連署站點持續收件，直到下午5點以前，會將正本、副本全部準備好，為這一次罷免徐欣瑩行動畫下最完美的句點。
至於為何在新竹縣選委會前持續收件，余筱菁表示，就是要跟新竹縣的民眾說，「我們會奮戰到最後一刻」，請還沒有寫下連署書的好朋友全面地站出來，一個找十個人，新竹縣改變翻盤的希望就在這一場戰役，邀請大家一起站出來。
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