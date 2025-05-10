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大罷免激對立 呂秀蓮：當家要善待在野 國家撕裂是禍不是福

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片

罷免將進入第二階段連署尾聲，卻也逐漸從政黨之爭演變成不同立場民眾間的對立衝突。前副總統呂秀蓮呼籲，朝野立委都該收斂，人民選出立委，是要依照憲法規定賦予的權力理性問政，執政黨的責任就是要和在野黨取得和解，但現在一定要弄大罷免，國家撕裂，絕對是禍不是福。

民進黨立院黨團總召柯建銘不斷倡議大罷免，原本民進黨定位這是民間自發性作為，但隨著多名綠委響應支援連署，到賴清德總統更以民進黨主席身分做出表態，民進黨已難切割。國民黨原本也企圖退居二線，但因藍綠立委遭罷免的比例懸殊，且司法調查不斷進逼，國民黨主席朱立倫也下軍令全力反擊，讓朝野對立的情勢逐漸升高。

這樣的情緒也不斷在民間上演，近來頻頻有影片在網路上流傳，立場不同的民眾在連署站附近相互叫罵，甚至出現推擠、暴力衝突，讓朝野衝突逐漸延燒成台灣社會的撕裂。

呂秀蓮表示，現在就是一定要弄大罷免，整個立法院的所有苦果全民要承擔，有太多事情也不便再講太多，但呼籲當家的要做好善待在野黨，朝野對立、國家撕裂，絕對是禍不是福。

呂秀蓮指出，朝野立委也都該收斂，人民選出立委，是要依照憲法規定賦予的權力理性問政，但這一年來每次看到的國會鏡頭，除了打假、吵架，把立法院弄得像靈堂一樣，或者在街頭不知道在幹什麼。

呂秀蓮說，為什麼不能像韓國一樣，韓國前總統尹錫悅戒造成嚴事件之後，韓國的議會至少運作得有模有樣，照憲法的機制，也準備要選出新的總統，不像台灣的立法院，所以她以前只做了三年立法委員就趕快離開，但是當年在立法院看到的問題，現在變本加厲。

呂秀蓮表示，執政黨的責任就是要和在野黨取得和解，有不同的意見一定要協商，一定要互相包容尊重，至少要合乎憲法。人民期待的是立委則是有專業、負責任、理性，現在完全非理性的立法院真的是台灣之恥。

呂秀蓮 罷免

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