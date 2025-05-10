罷團攻勢頻被疑財源何來 吳宗憲：一定從民進黨來的
全台大罷免延燒，罷免國民黨立委團體為催化罷免，推出數支罷免影片，實體文宣不斷。由於罷團攻勢頻頻，國民黨立委吳宗憲質疑罷團行動規模早已超過民間自發，背後財源從何而來？吳宗憲受訪直言，「錢一定從民進黨那邊來。」
臉書粉專「Taiwan Action」上傳多支宣傳罷免影片，在其粉專簡介中寫著「TAIWAN ACTION是由影視工作者發起的公民罷免影片計畫」。其中引起爭議者為小孩指責大人不關心國家，或是影射反罷民眾不理性，推擠或毆打罷團志工。
罷免藍委團體在全台各地擺攤收集連署，所使用的實體文宣、若干相關物品，以及廣告、人力等，均具相當規模。因此，吳宗憲質疑早超過民間自發性團體的規模。
吳宗憲說，民進黨立院黨團總召柯建銘講「去年1月投完票，就決定今年要搞大罷免」，新北市議員卓冠廷也坦承。「這些錢從哪裡來，清清楚楚。」
吳宗憲表示，這次罷免雖然國家只要大概花12到13億，但是全台灣的社會成本支出恐怖，例如有線電視廣告一次就數分鐘，到處都在搞罷免連署，罷免志工也被踢爆是有領錢的，可以無差別針對所有住戶寄發文宣傳單，那些傳單印起來都不便宜，有的是很好紙質、彩色列印，本錢驚人，司法機關卻對這事情視而不見。既然柯建銘、卓冠廷都這麼說了，「所以錢一定就是從民進黨那邊來的。」
吳宗憲說，民進黨在30幾年前只是一個街頭政黨，到現在富可敵國，錢從哪裡來，大家心裡有數。執政黨在搞垮台灣。
國民黨立委翁曉玲說，從罷免藍委團體本身跟做的事情來看，有選舉經驗的人都會認為，根本不像是民間自發性的公民團體可做到的事情，有這麼多宣傳品、物品到這麼多人力幫忙，背後是否真的沒有對價關係，有經驗者高度質疑。也會質疑背後有政黨支持，構成組織性的罷免，而非單一公民團體罷免，民進黨向來也沒有否認。
民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，現在罷免藍委團體攻勢頻頻，廣告不斷、甚至出現聘請名導演拍攝專業宣傳廣告，同時還有許多人力在捷運站、路口站崗宣傳甚至騷擾民眾、實體文宣不斷印發等等，資源和資金規模已經不像是民團自身發起，反而更像過去政黨及財團投注大量資金的選舉活動。這當中真如民進黨所說民團發起活動，抑或根本是執政黨傾注資源主導鬥爭在野黨，民眾其實都能感受到。
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