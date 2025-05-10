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罷團資金來源毫無監督 法制化卻恐讓政治動員檯面化

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
學者認為，罷團資金來源毫無監督，納入規範有必要，但若修法通過後，發起罷免者須為登記有案的人民團體，憂讓政治動員檯面化。圖為罷發行「四能報」，由聯電創辦人曹興誠（中）擔任榮譽發行人、馮光遠（左二）擔任總主筆。圖／聯合報系資料照片
學者認為，罷團資金來源毫無監督，納入規範有必要，但若修法通過後，發起罷免者須為登記有案的人民團體，憂讓政治動員檯面化。圖為罷發行「四能報」，由聯電創辦人曹興誠（中）擔任榮譽發行人、馮光遠（左二）擔任總主筆。圖／聯合報系資料照片

正逢大罷免延燒，內政部近期宣布，提案修法「政治獻金法」，增列罷免提議人與被罷免人得以合法收受政治獻金的條文。放寬收受政治獻金規定是否合理？學者認為，此次罷團資金來源毫無監督，納入規範有必要，但若修法通過後，發起罷免者須為登記有案的人民團體，憂讓政治動員檯面化。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，「罷免能否募款」目前是法律漏洞，而在原本的制度設計上，根本沒有把罷免當成是常態政治活動。假設在台灣，罷免已成為常見的政治活動，仍要納入規範。在無現行規定的情況下，罷團資金來源完全沒有任何監督，例如有財勢者透過私下利益輸送來支持，這確實是漏洞。照目前的做法應該是不能募款。

蘇子喬表示，另有說法是「沒有規定不代表不行」，這說法邏輯不對，因為罷免就是一種政治活動，既然如此就要入法，入法後要落實。公民自決的活動也是需要資金，這不能否認，但過度集中在特定企業或個人的捐款，那才有問題，因此仍要規範。有修法的話，等於是把灰色地帶法制化。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，現行的政治獻金法規範對象為從事政治活動的政治或人民團體，「罷免活動屬於政治活動的一種」，這點應該沒有爭議。

左宜恩表示，較有爭議的是罷免團體是否屬於政治獻金法第2條所定義的政治或人民團體，因為目前發起罷免行動的都是個人身分，假如內政部的修法通過，日後發起罷免公投者就必須為已登記有案的政治或人民團體，如此一來有可能就會把罷免活動正式與政黨掛鉤，政治動員檯面化。

左宜恩認為，如果是由一般的人民團體發起，則這些捐款在罷免活動結束後應如何處置？是否可以直接轉為該團體運作之用？這些都可能會成為修法過後所產生的爭議。

政治獻金 罷免

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