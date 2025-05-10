內政部擬提放寬罷免收捐獻 翁曉玲：要有限制 否則變斂財

內政部近期宣布，提案修法「政治獻金法」，增列罷免提議人與被罷免人得以合法收受政治獻金的條文。國民黨立委翁曉玲主張，一定要有限制，否則罷免團體可能變成斂財。國民黨立委吳宗憲說，民進黨沒在守法，錢仍源源不絕。民進黨立院黨團書記長陳培瑜反駁，內政部主動修法，卻抹黑成資助罷團，這就是短視。

在內政部宣布修法政治獻金法，放寬罷免提議人和被罷免人可收受政治獻金後，吳宗憲日前質疑，罷團規模與動員遠超一般民間自發行動負擔。經費來源究竟為何？是否涉及未經許可的募資行為？是否可能借道公益捐款、虛設名義，規避現行政治獻金法的規範？內政部曾在今年2月明確解釋過，罷免屬於「政治相關活動」，依法僅政黨、政治團體及擬參選人得以收受政治獻金。主管機關是誰？有沒有啟動調查與裁罰？有人裝睡，試圖模糊這段空窗期中的種種疑竇。

吳宗憲受訪表示，即便修法也不適用於這次的罷免。民進黨沒有在遵守法律的，即使現在沒有法源依據，錢還是源源不絕，因為民進黨有太多金庫是看不到的，但是國民黨的個性就是遵守法令。修法不見得大開方便之門，因為民進黨沒在守法。他強調，要徹底解決問題就是把罷免門檻加嚴，不能像現在這麼隨便，無差別罷免是創世界先例。

翁曉玲說，過去的罷免案很少，且大部分罷免案是針對被罷免者的行為表現等等提出主張，不像這次全面性罷免。若要修法政治獻金法，准許罷免團體籌募政治獻金，也要思考要在合理的範圍內，要有一定的限制，否則罷免團體可能會變成斂財。

翁曉玲表示，至於被罷免人需不需要有募款限制，倒是可以斟酌，但罷團若募款無限制，可用更多的資源攻擊被罷免人，會造成不公平的狀況。若未來放寬，讓罷團跟被罷免人都能募款，要有合理限制。

陳培瑜表示，第二階段民進黨公職下去幫忙，動員辦公室、地方社團、組織等等增加聯署，其實也是大家都知道的事，罷免一旦進入三階投票，相信國民黨自己也會需要經費宣講，本來選罷法內，罷免不能募款，民主史上也沒有這種案例，內政部主動修法，卻抹黑成資助罷團，這就只是用短視來看，若從長遠來看，未來罷綠的團體若也進入三階，「難道他們不會用到嗎？」

陳培瑜說，再加上內政部要提修法，她記得有國民黨委員也提過類似的內容，不要忘了目前國會多數還是在野黨，「就看他們要不要支持，內政部若有版本再來討論，不用過多揣測」，且國民黨若要說他們資助，那國民黨自己也動員抄名冊，「難道不也算是一種資助？更不要講是動用青年軍，用完還要丟進垃圾桶，讓十幾人被羈押，真的不要雙標。」