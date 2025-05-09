曝賴苡任指名要藍委找李進勇專案報告 中選會：靜候正式來函

連署罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉宣布退出，「地動刪瑤」召集人賴苡任數次詢問中選會欲更換為詹姓備補領銜人事宜。中選會表示，賴今稱將以公文詢問、立委索資及指名立院內政委員會召委牛煦庭請中選會主委李進勇專案報告，中選會靜候賴正式來函，以利憑辦依法處理。

中選會表示，關於北市1選區罷免案，該選區罷免提案領銜人姓張，備補領銜人姓詹，並非賴，至於北市1選區罷免案二階連署送件期限為6月7日，張姓領銜人、詹姓備補領銜人依法依規等均了解。

中選會指出，今賴苡任再次致電詢問，擬將張姓領銜人更換為詹姓備補領銜人相關事宜，先前中選會已多次回覆，為求慎重，賴答應另以正式函文向中選會洽詢，既可讓賴詢問、選務機關所答皆有據為憑，也讓選務依法處理，也可以避免網路又有不必要謠言或紛擾。

中選會表示，今傍晚賴另稱將以公文詢問、媒體詢問、立委索資，及指名牛煦庭再請李進勇，率主管處室至立院內政委員會為此進行專案報告一節，中選會已悉，「中選會則靜候賴員正式來函，俾利憑辦依法處理，餘則無其他評論或回應。」