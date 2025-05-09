基隆罷綠議員喊停？ 藍新主委林沛祥：聽大家意見再決定

藍營為反制罷免基隆市立委林沛祥「以罷制罷」綠議員張之豪、鄭文婷，但爆發死亡連署偽造文書案，一名領銜人被收押，目前連署行動幾乎停擺受到重挫。罷免行動是否繼續下去？市黨部新主委林沛祥說，會再與黨員、黨工好好聊一聊，再依據大家的看法與意見，決定是否繼續走下去。

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝被收押去職，今由林沛祥接任主委。國民黨主席朱立倫、前市長張通榮以及多位議員皆到場力挺。

朱立倫說，林沛祥年輕有為，肯定他願意接下這個重擔，也感謝稍早在立法院替人民奮鬥的林沛祥委員，今天通過還假於民的法案，未來包括勞動節、教師節在內，都將納入國定假日，這是林沛祥委員等黨內立委共同努力的成果。

林沛祥說，對於此刻黨部才剛遭遇罷免案搜索風波，坦言這是臨危受命，也是不得不接下來的責任。身為代表基隆的立法委員，更是國民黨的一份子，責任現在到了他面前，就會為了基隆挺身而出，扛下來。

林說，對於未來國民黨基隆市黨部的規畫，會先熟悉黨部的業務，會以更開放、更務實的態度與在地黨公職、黨員夥伴密切合作，一步一步整合大家的力量，凝聚大家的共識。

針對之後的基隆綠營議員的罷免是否延續下去？林沛祥表示，會先熟悉黨部內部的運作，並且與黨員、黨工好好聊一聊，再依據大家的看法與意見，決定罷免綠營議員的行動是否要再繼續走下去。