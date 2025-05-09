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罷藍社群稱五天假罷免成功改回來 牛煦庭：證明誰對勞工不好

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨推動的「紀念日及節日實施條例」今天闖關成功，新增4天國定假日，以及勞動節全國放假。有民眾在罷免國民黨立委牛煦庭社群中表示，「罷免大成功之後，把放的假全部取消」。圖／民眾提供
國民黨推動的「紀念日及節日實施條例」今天闖關成功，新增4天國定假日，以及勞動節全國放假。有民眾在罷免國民黨立委牛煦庭社群中表示，「罷免大成功之後，把放的假全部取消」。圖／民眾提供

國民黨推動的「紀念日及節日實施條例」今天闖關成功，新增4天國定假日，以及勞動節全國放假。有民眾在罷免國民黨立委牛煦庭社群中表示，「罷免大成功之後，把放的假全部取消」。牛煦庭表示，罷免的朋友喊大罷免大成功後要把假砍回來，誰對勞工好，誰對勞工不好不證自明。

牛煦庭表示，該案是他們第一會期就提出來了，曾經勞工團體也給他們很多指正，曾經提試用期法制化的時候有被誤會，勞工團體之前也覺得有爭議的法案不要操之過急，因此配合勞工團體的指示，修正腳步，改推勞工團體長期爭取的國定假日法制化，經過一年多的努力終於落地，非常高興。

牛煦庭指出，第一會期就提案，第二會期也辦理公聽會，證明這件事情跟罷免沒有直接的關係，這本來就是他們按照期程要通過的民生法案，很遺憾民進黨今天在議場還是在高喊「大罷免大成功」，罷免的朋友也喊大罷免大成功後要把假砍回來，誰對勞工好，誰對勞工不好不證自明。

罷免

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