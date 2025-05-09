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國民黨宜縣黨部挺罷團 綠營批評讓民主聖地蒙羞

中央社／ 宜蘭縣9日電

國民黨宜蘭縣黨部今天宣布全力支持推動罷免民進黨立委陳俊宇的民團。民進黨宜蘭縣黨部批評，藍營違法涉及幽靈連署又挺罷團，讓宜蘭這個民主聖地蒙羞，請國民黨為幽靈連署道歉。

民團「滿城封宇」推動罷免出身宜蘭縣的立委陳俊宇，但檢調於4月底偵辦發現其中有人疑涉幽靈連署，其中被告國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑等3人已坦承偽造文書，已遭羈押；此外，這個民團的領銜人李惠玲等9名被告也分別交保候傳。

國民黨宜蘭縣黨部今天召開記者會，宣布全力支持民團「滿城封宇」的二階連署行動。

國民黨縣黨部表示，為聲援公民行使憲法保障的罷免權利，縣黨部全力支持這場公民自救運動，與人民站在一起，協助推動二階連署行動向前邁進。目前全縣已設置16處連署站，由地方縣議員服務處與黨部據點共同承擔收件任務，讓所有願意站出來的民眾都能方便、安全的完成連署。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進回應，國民黨以支持人民行使罷免權的名義，試圖掩蓋違法事實，這不是單純的民意展現，而是對民主制度的傷害，更是讓宜蘭這個民主聖地蒙羞，請國民黨為幽靈連署道歉。

陳俊宇重申，罷免是人民權利，自己始終尊重也願意與宜蘭縣民溝通對話，但民團在連署過程中竟疑似有代抄名冊、偽造文書，甚至有死亡連署情形，這已非單純行使權利，而是對民主制度的踐踏；他無法接受特定政黨或特定人士，以疑似違法的手段操弄民意、製造對立，相信司法會還給社會一個公道，也讓宜蘭縣民的權利不再被踐踏。

罷免

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