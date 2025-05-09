罷免苗栗立委拚連署二階送件 楊長鎮剃頭聲援

苗栗縣罷免藍委二階連署送件日將屆，兩選區仍差約4000份，罷團與各界支持者今天在苗栗市文昌祠前宣講，前客委會主委楊長鎮剃頭聲援罹癌化療中的領銜人，並號召苗栗人勇敢站出來。

推動苗栗第1選區無黨籍立委陳超明及第2選區國民黨籍立委邱鎮軍罷免案的公民團體「苗栗國罷免立委連線」指出，距離12日的送件截止日期只剩3天，目前兩區都各差約4000份連署書才能過門檻，希望把握最後時間衝刺罷免連署。

苗栗罷免志工宣傳車日前遭人砸車，公民團體上午號召有志之士，以「救苗栗聯盟」名義在苗栗市文昌祠前舉辦「敬文昌‧罷黑道‧救苗栗－為下一代站出來」記者會譴責暴力，呼籲苗栗鄉親勇敢挺身簽連署，翻轉苗栗黑金暴力形象，喚回「敬文重教」之風。

前客委會主委楊長鎮、頭份客籍作家張典婉、前屏東縣長吳應文、前行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎等人參與宣講，民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦及多名黨籍議員也到場聲援。

苗1選區罷免案領銜人Ami代表苗2選區領銜人李喬宣讀聲明指出，暴力砸車事件不僅是恐嚇威脅，更是對台灣民主的踐踏，「一個人的力量或許渺小，但聚集在一起，就是可以翻轉苗栗的起點」呼籲大家為後代人勇敢站出來。

張典婉表示，童年時，常有黑衣人到家裡查收音機和書信，就在警備總部的黑暗中長大，如今她剛領到敬老卡、已經快70歲了，「如果還要接受那樣的恐嚇，我絕不接受」也呼籲大家一起罷免。

身為苗栗獅潭人的楊長鎮指出，乙未戰爭抗日烈士吳湯興、徐驤等人都是苗栗秀才、讀書人，為保家衛國，連性命都可以犧牲，相信文昌帝君會保佑苗栗讀書人理性、明辨是非，呼籲民眾應該勇敢簽名連署，將威脅台灣生存、破壞台灣憲政民主體制的人拉下來。

此外，罷免案領銜人Ami因罹癌化療落髮嚴重，楊長鎮現場剃光頭表達聲援、陪伴「不讓她孤單」；Ami在旁感動落淚。

對於罷團最後衝刺連署宣傳，邱鎮軍國會辦公室指出，距離送件倒數，罷團拿暴力事件作影射，部分人士不惜代價造謠、抹黑，目的就是要製造衝突引起關注，利用事件激化對立，相信苗栗人有智慧都看得很清楚，不會隨之起舞。

立委陳超明辦公室指出，尊重公民行使罷免權利，但仍要強調，以25%同意罷免門檻來否決57%選民投票支持，「不合理，也非民主」，只要擔任立委一天，就會用盡全力努力問政，為苗栗家鄉建設、繁榮進步打拚。