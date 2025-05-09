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民進黨：國民黨偽造連署就是抄 朱立倫出來負責

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，國民黨偽造連署就是抄，呼籲朱立倫出來負責。圖／民進黨提供
民進黨今天表示，國民黨偽造連署就是抄，呼籲朱立倫出來負責。圖／民進黨提供

民進黨今天表示，針對罷免綠委林俊憲、王定宇涉及偽造文書案，台南地檢署昨天正式起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另有37名國民黨工及親友因坦承犯行緩起訴，相關犯罪時間與行為也隨之曝光。國民黨違法事件頻傳，不知悔改，國民黨主席朱立倫要負最大責任。

吳崢表示，隨著台南地檢署針對國民黨罷免王定宇及林俊憲委員案件予以起訴，根據起訴書內容詳細臚列國民黨行使系統性、組織性的偽造文書產業鏈，證據更顯示，國民黨台南市黨部接獲黨中央指令後，在年假前的工作日只剩短短的4天時間，在這麼急迫時間下，唯一只剩「抄」的途徑。

律師黃帝穎表示，台南地檢署依據偽造文書等罪起訴，檢察官偵查程序過程嚴謹，才能連過兩關，第一關是嚴謹蒐證才能說服法院，核發搜索票搜索國民黨台南市黨部，第二關是嚴謹蒐證聲押，才能說服法院裁准羈押禁見莊姓副主委等黨工，連過兩關後正式提起公訴，其中更有37位國民黨人犯後坦承犯行，獲得緩起訴處分，大量的死人連署就是偽造文書的鐵證，37位國民黨人認罪等於打臉朱立倫法盲瞎挺偽造文書犯罪。

罷免

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