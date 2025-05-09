民政處長涉偽造文書去職 謝國樑宣布發言人呂謦煒接任

基市政府民政處長張淵翔涉及違反個資法、偽造文書罪協助國民黨罷免綠議員連署去職，市長謝國樑今天宣布新任民政處長由市府發言人呂謦煒接任，希望帶來新的氣象。

呂謦煒今年31歲，原任基隆市政府發言人，畢業於國立台灣大學國家發展研究所碩士及政治學系學士，從政履歷豐富，105年成功當選國民黨青年團第11屆總團長暨指定中央常務委員，並曾任高雄市長競選發言人、國民黨文傳會副發言人等職。

謝國樑說，希望呂謦煒能以過去豐富經驗，為基隆里鄰注入更多新活力，為目前各方面在蛻變中的基隆，帶來更新的氣象。他期許目前民政體系團隊，能盡快和新任處長呂謦煒進行業務上的互動，以利其用更高的視野，掌握基隆地方生態。

謝國樑表示，呂謦煒進入基隆市政體系後即無時無刻隨同他參與各類型活動，並處理回應上百項的重大議題，處理大型公共事務的學養經驗俱佳，在各種經驗累積後，是目前市府非常適合接任民政處長的管理與應對人選。