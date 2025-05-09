快訊

高雄恐嚇案嫌犯被警追...竟持槍搶貨車逃逸 2男狼狽落網

確定了！ 今年起教師節、光復節、行憲節、小年夜、勞動節全民放假

台股上漲371點收20,915點 台積電上漲31元收949元

聽新聞
0:00 / 0:00

民政處長涉偽造文書去職 謝國樑宣布發言人呂謦煒接任

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天宣布新任民政處長由市府發言人呂謦煒接任。圖／呂謦煒提供
基隆市長謝國樑今天宣布新任民政處長由市府發言人呂謦煒接任。圖／呂謦煒提供

基市政府民政處長張淵翔涉及違反個資法、偽造文書罪協助國民黨罷免綠議員連署去職，市長謝國樑今天宣布新任民政處長由市府發言人呂謦煒接任，希望帶來新的氣象。

呂謦煒今年31歲，原任基隆市政府發言人，畢業於國立台灣大學國家發展研究所碩士及政治學系學士，從政履歷豐富，105年成功當選國民黨青年團第11屆總團長暨指定中央常務委員，並曾任高雄市長競選發言人、國民黨文傳會副發言人等職。

謝國樑說，希望呂謦煒能以過去豐富經驗，為基隆里鄰注入更多新活力，為目前各方面在蛻變中的基隆，帶來更新的氣象。他期許目前民政體系團隊，能盡快和新任處長呂謦煒進行業務上的互動，以利其用更高的視野，掌握基隆地方生態。

謝國樑表示，呂謦煒進入基隆市政體系後即無時無刻隨同他參與各類型活動，並處理回應上百項的重大議題，處理大型公共事務的學養經驗俱佳，在各種經驗累積後，是目前市府非常適合接任民政處長的管理與應對人選。

呂謦煒說，很感謝謝市長對他的信任，基隆是一個有山有海的城市，有多樣化的景觀，人也充滿親和力，希望帶來新的力量，讓基隆變亞洲最有愛的城市。

基隆市長謝國樑（左）今天宣布新任民政處長由市府發言人呂謦煒（右）接任。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（左）今天宣布新任民政處長由市府發言人呂謦煒（右）接任。記者游明煌／攝影

張淵翔 罷免

延伸閱讀

綠民代控參加黨部「以罷制罷」會議 謝國樑坦承曾列席

基隆黨部主委收押低氣壓 朱立倫將為新主委林沛祥布達

童子瑋批基隆市政不彰 謝國樑：已2次民意認證績效

童子瑋批國民黨市政淪笑柄 謝國樑：民意已2次投票認證

相關新聞

民政處長涉偽造文書去職 謝國樑宣布發言人呂謦煒接任

基市政府民政處長張淵翔涉及違反個資法、偽造文書罪協助國民黨罷免綠議員連署去職，市長謝國樑今天宣布新任民政處長由市府發言人...

罷免羅明才二階今送件 侯友宜：他是非常優秀的立委

罷免國民黨立委羅明才團隊上午到新北市選委會交二階連署書。新北市長侯友宜今天到議會備詢前受訪表示，羅明才是新店、大文山地區...

民進黨：國民黨偽造連署就是抄 朱立倫出來負責

民進黨今天表示，針對罷免綠委林俊憲、王定宇涉及偽造文書案，台南地檢署昨天正式起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另...

綠民代控參加黨部「以罷制罷」會議 謝國樑坦承曾列席

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝涉及罷免民進黨議員死亡連署案昨晚被收押，民進黨議員鄭文婷今揭露市長謝國樑曾參加2月黨部舉行的...

宜蘭罷免陳俊宇二階啟動 藍16據點助收件綠批幽靈連署

宜蘭民團「滿城封宇」發起罷免綠委陳俊宇，第二階段連署啟動。國民黨縣黨部今天宣布，將由地方議員服務處與黨部共同承擔收件任務...

起訴11人還不夠？南市藍嗆「沒辦到謝龍介、王家貞不滿意嗎？」

針對台南市國民黨市黨部因發起罷免綠委而引發的司法風波，台南地檢昨天率先起訴國民黨市黨部多名幹部，國民黨台南市議員王家貞發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。