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綠民代控參加黨部「以罷制罷」會議 謝國樑坦承曾列席

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
綠民代控參加黨部「以罷制罷」會議，謝國樑坦承曾列席，如果司法單位要問會說明清楚。記者游明煌／攝影
綠民代控參加黨部「以罷制罷」會議，謝國樑坦承曾列席，如果司法單位要問會說明清楚。記者游明煌／攝影

國民黨基隆市黨部前主委吳國勝涉及罷免民進黨議員死亡連署案昨晚被收押，民進黨議員鄭文婷今揭露市長謝國樑曾參加2月黨部舉行的「以罷制罷」會議，質疑下「指導棋」。謝國樑今坦承曾經有列席過這樣的會議，如果司法單位要問會說明清楚。

鄭文婷今天說，吳國勝昨晚已被收押，檢調日前二度搜索市黨部時把整台主機拆走，如果檢察官只是要了解市府前處長張淵翔交保後有沒有到黨部見其他共犯、證人串證、串供之虞，只要複製影片即可，為何要連主機都扣？就是要復原2月時的影像，要確認2月市黨部成立反罷免小組的會議到底有誰參與。

鄭文婷表示，2月17日媒體有揭露謝國樑在會議後表示他不贊成罷來罷去，但會議的結論就是要成立反罷免小組以罷制罷，並選出吳國勝當召集人，如果謝國樑有參加此會議，當場可以制止這樣的行為，謝國樑難逃必須要說清楚的責任，市長到底做了什麼事，下了什麼樣的指導棋。

謝國樑今天出席母親節活動時回應，謝國樑說，「我曾經有列席過這樣的會議，剩下的部分，如果有相關單位要真正問問題時再說明清楚會比較好，請民代不要把有偵查做為都做完了，這樣對司法機關也不太尊重。」

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