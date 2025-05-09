宜蘭罷免陳俊宇二階啟動 藍16據點助收件綠批幽靈連署

宜蘭民團「滿城封宇」發起罷免綠委陳俊宇，第二階段連署啟動。國民黨縣黨部今天宣布，將由地方議員服務處與黨部共同承擔收件任務，全力支持推動。民進黨縣黨部批，國民黨幽靈連署讓民主聖地蒙羞，應該道歉。

國民黨宜蘭縣黨部表示，公民團體發起罷免陳俊宇，但在罷團要到中選會領取第二階段連署書前夕，遭檢方約談還扣走重要公文，讓連署一度陷入停滯，縣黨部與人民站在一起，全力支持這場公民自救運動，聲援公民行使憲法保障的罷免權利。

藍營表示，即日起全力協助「滿城封宇」聯盟，全縣已設置16處連署站，將由議員服務處、黨部為據點共同收件，讓願意站出來的鄉親能方便、安全完成連署。並向陳俊宇喊話，要求正面面對民意，而不是噤聲、逃避，更不該坐視執政黨動用國家機器對公民團體政治追殺。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，宜蘭地檢署接獲檢舉發動搜索，查出冒用死者資料連署、簽名與個資出處不明等涉嫌偽造連署，已涉違反選罷法與個資法，國民黨縣黨部前書記長、主任、總幹事等遭羈押禁見，是有組織地違法執行罷免連署。