起訴11人還不夠？南市藍嗆「沒辦到謝龍介、王家貞不滿意嗎？」

針對台南市國民黨市黨部因發起罷免綠委而引發的司法風波，台南地檢昨天率先起訴國民黨市黨部多名幹部，國民黨台南市議員王家貞發表聲明，批評檢方辦案強勢，導致部分被訊問者情緒崩潰，親友深感不安，「如此有效率的辦案成效，仍然不能讓民進黨議員滿意？」

王家貞指出，台南地檢在綠營立委指控連署抄襲案中，成為全台首個搜索並起訴國民黨市黨部的單位，僅兩個月內即偵查終結，起訴包括一名無職銜的大學生在內共11人。但民進黨市員蔡筱薇公開點名國民黨謝龍介主委及王家貞，怎麼可以完全撇清責任，應該出來說明清楚，「言下是對司法單位沒有辦到謝龍介、王家貞不滿意嗎？」此舉形同向檢調施壓，暗示檢調未起訴兩人即是辦案不力。

王家貞表示、她沒有資格替謝龍介主委做任何回應，但是，她老早就發過聲明，正告民進黨，不要妄用司法來恫嚇她，痛批民進黨執政多年未能解決年輕人關切的物價、房價、電價上漲與就業困難等問題，反而將資源用於政治追殺。她質疑，是否只有起訴更多國民黨人士，才能讓民進黨感到滿意。

王家貞直指，民進黨過去屢次試圖透過司法手段打擊她，卻未如其所願。她強調，自己堅持反貪腐、反獨裁立場，面對來自執政黨的壓力與挑釁，將堅守崗位，不會退縮。呼籲民眾擦亮眼睛，認清民進黨執政後的施政問題與政治操作，勿被司法打壓手段所蒙蔽，並強調選民才是最終的裁判。

民進黨立委林俊憲和王定宇罷免提議案涉為造文書，台南地檢署昨天偵結起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁及罷免案領銜人胡永融等11人，民進黨台南市議員蔡筱薇指「偽造連署的真正幕後操盤者仍待釐清」，目前情況就如同詐騙案中只逮到車手卻未追到機房，罷免案領銜人胡永融，為東區市議員王家貞的秘書及國民黨東區黨部副主任委員，而他的兩位老闆王家貞議員及謝龍介立委應該出來說明清楚，而非完全撇清責任。