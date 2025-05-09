「拔羅波」送交逾3萬4千份連署書 羅明才：民主不是民進黨做主

大罷免行動邁入二階段尾聲，免國民黨立委羅明才的拔羅波今上午將共計3萬4076份罷免連署書送交新北市選委會，羅明才回應指出，他是以六成得票率當選的現任立委，罷免行動等同「霸凌當初投票給他選民的神聖一票」。

羅明才在臉書發文表示，面對罷免行動升溫，他是以六成得票率當選的現任立委，罷免行動等同「霸凌當初投票給他選民的神聖一票」。自己已為新店與大文山地區爭取逾2000億元建設，近期更協助新北市獲得每年374億元的統籌分配款，終結資源分配看顏色的現象，呼籲選民珍惜民主、拒絕惡罷。

羅說，台灣國難當前，關稅戰、貨幣戰、國債戰接踵而來，沒有內耗的空間，但是整個台灣卻被惡罷綁架了，煽動仇恨、撕裂社會；本來應該是團結共好、共商國是救台灣，但是整個台灣卻被「惡罷」虛耗空轉，一事無成。請問大家，究竟是「惡罷」的假民主重要？!還是團結對外救台灣重要？

羅明才說，台灣最珍貴的就是民主，包容多元、和諧共生，但是「惡罷」正在傷害民主，罷免所有不同於民進黨的聲音。絕對不能再沉默，一定要出門投票，投下不同意罷免，告訴民進黨，民主不是民進黨做主，不同意罷免才能拯救台灣珍貴的民主，否則明天的台灣只剩下一種聲音，綠色的聲音。