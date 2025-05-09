快訊

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

基隆黨部主委收押低氣壓 朱立倫將為新主委林沛祥布達

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆黨部主委吳國勝收押，黨部一片低氣壓，主席朱立倫（中）下午將為新主委林沛祥（右）布達，左為謝國樑。本報資料照片
國民黨基隆黨部主委吳國勝收押，黨部一片低氣壓，主席朱立倫（中）下午將為新主委林沛祥（右）布達，左為謝國樑。本報資料照片

國民黨主席朱立倫今天下午3時出席國民黨基隆市黨部新主委布達，原主委吳國勝涉入死亡連署遭收押，黨部一片低氣壓，新主委由被罷免連署的立法林沛祥接任。檢調不排除「向上發展」，市長謝國樑表示如有需要會提供協助，還有罷綠二名議員行動是否繼續，朱立倫對這兩件事的態度受到關注。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日偵辦至今天上午，已有市府、黨部4名被告收押，另有9人交保。

吳國勝被收押後基隆市黨部一片低氣壓，罷免基隆市議員鄭文婷、張之豪的兩位領銜人紀文荃、游正義一被收押、一獲交保，士氣低落，今天再有二名區主任也涉入獲交保，目前連署行動嚴重受挫，二階連署能否繼續，中央和地方如何面對困境，朱立倫今天應會表達態度。

市府前民政處長張淵翔、市政顧問謝偉仁都涉入死亡連署，市黨部前主委吳國勝更被收押，檢調不排除「向上發展」，市長謝國樑表示如有需要會提供協助，後續發展引發關注。

謝國樑今天下午並未安排公開行程出席林沛祥接任主委，如果沒有出席，恐是想把市政與黨政區隔，避免外界把他與黨部畫上等號的疑慮；如果評估出席，與朱立倫互動就受到關注，朱立倫如何替謝國樑抱不平，會不會攜手砲轟民進黨？也令人好奇。但據了解，目前可能傾向不會出席。

罷免

延伸閱讀

朱立倫納粹說惹議 蔣萬安認為「不恰當」也點名陳其邁

「希特勒說」惹議朱立倫為何變兇悍 他指變成「反賴大隊長」簡直賺爛

民進黨基隆罷林沛祥「宅急便」到府收 林沛祥：不演了

基隆綠營推到府收連署書 林沛祥：民進黨直接介入

相關新聞

死亡連署案…國民黨基隆前主委與未曝光共犯接觸被收押

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉「死亡連署」案，7日二度搜索國民黨基隆市黨部，原獲30萬交保的前主委吳國勝交保期...

「拔羅波」罷團今送二階連署書 盼40天內加收份數衝安全門檻130%

「拔羅波」罷免立委羅明才團隊今天上午9時前往新北市選委會，送件第二階段連署書，總計3萬4076份連署書，已達法定門檻11...

傳國民黨中央將被搜 許宇甄嗆民進黨劇本寫好：不畏懼

檢調大動作偵辦罷免民進黨立委連署偽造案，部分國民黨地方黨部遭檢調搜索，近日傳檢調將搜索國民黨中央黨部。國民黨立委暨組發會...

基隆黨部主委收押低氣壓 朱立倫將為新主委林沛祥布達

國民黨主席朱立倫今天下午3時出席國民黨基隆市黨部新主委布達，原主委吳國勝涉入死亡連署遭收押，黨部一片低氣壓，新主委由被罷...

批檢調偵辦連署偽造案藏陰謀 謝龍介：終極手段解散國民黨

國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，涉嫌罷免連署偽造，昨遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴。兼任台南市黨部主委的立委謝龍...

影／遞交罷羅明才連署書 罷團盼台灣有健康的反對黨

罷免立委羅明才團隊上午到新北市選委會交二階連署書，罷團發言人琪琪表示這些連署書代表數萬名公民的意志和決心，在幾乎所有人都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。