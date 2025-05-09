基隆黨部主委收押低氣壓 朱立倫將為新主委林沛祥布達

國民黨主席朱立倫今天下午3時出席國民黨基隆市黨部新主委布達，原主委吳國勝涉入死亡連署遭收押，黨部一片低氣壓，新主委由被罷免連署的立法林沛祥接任。檢調不排除「向上發展」，市長謝國樑表示如有需要會提供協助，還有罷綠二名議員行動是否繼續，朱立倫對這兩件事的態度受到關注。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日偵辦至今天上午，已有市府、黨部4名被告收押，另有9人交保。

吳國勝被收押後基隆市黨部一片低氣壓，罷免基隆市議員鄭文婷、張之豪的兩位領銜人紀文荃、游正義一被收押、一獲交保，士氣低落，今天再有二名區主任也涉入獲交保，目前連署行動嚴重受挫，二階連署能否繼續，中央和地方如何面對困境，朱立倫今天應會表達態度。

市府前民政處長張淵翔、市政顧問謝偉仁都涉入死亡連署，市黨部前主委吳國勝更被收押，檢調不排除「向上發展」，市長謝國樑表示如有需要會提供協助，後續發展引發關注。

謝國樑今天下午並未安排公開行程出席林沛祥接任主委，如果沒有出席，恐是想把市政與黨政區隔，避免外界把他與黨部畫上等號的疑慮；如果評估出席，與朱立倫互動就受到關注，朱立倫如何替謝國樑抱不平，會不會攜手砲轟民進黨？也令人好奇。但據了解，目前可能傾向不會出席。